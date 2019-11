A Guarda rehabilitará a antiga vivenda dos mestres da escola da Poza en Camposancos

O Concello da Guarda ven de adxudicar as obras de rehabilitación da antiga vivenda de mestres da Escola da Poza en Camposancos.

A antiga vivenda dos mestres da Escola da Poza emprégase polo Departamento de Servizos Sociais do Concello da Guarda e pasará a formar parte do Programa de vivendas Baleiras da Xunta de Galicia, do cal o Concello da Guarda é unha entidade adherida. Como se viña facendo ata agora a vivenda está destinada para o seu uso por parte de aqueles colectivos que se atopan nunha situación de maior vulnerabilidade polas súas circunstancias económicas, persoais ou familiares.

O proxecto de rehabilitación comprende a modernización da mesma, mellorando o envolvente, as instalacións e os equipamentos, modificando parcialmente a súa distribución interna para facer a mesma máis funcional.

Esta actuación enmárcase nunha subvención da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cun orzamento de case 30.000€ e que se realiza en dúas anualidades 2019-2020