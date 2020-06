A Unión Europea selecciona o proxecto sobre dieta atlántica GALIAT 6+7 como caso de éxito pola súa gestión innovador

Seis empresas e sete grupos científicos impulsaron este proxecto, para demostrar os beneficios saudables de produtos do mar e da horta galega, que o Programa Interreg Atlantic Area 2014-2020 elixiu por aplicar un modelo de xestión interrelacionado e de cooperación

A Unión Europea ha elixido o proxecto sobre dieta atlántica GALIAT 6+7 como caso de éxito nun estudo realizado polo Programa Interreg Atlantic Area 2014-2020. O modelo de xestión innovadora, denominado de cuádrupla hélice por axuntar á industria, autoridades públicas, investigación e cidadanía, foi clave. Este informe céntrase na importancia de potenciar a alimentación saudable na área Atlántica para o crecemento das pequenas e medianas empresas a través de estratexias de cooperación que xeran valor compartido.

O programa europeo, que sinala os desafíos aos que se enfrontan as diferentes rexións do eixo Atlántico en materia de innovación en alimentación saudable, considera a GALIAT 6+7 como un modelo de Living Lab. Un ecosistema de innovación aberto e centrado no usuario, baseado na co-creación e co-aprendizaxe, que integra procesos de investigación, de mellora da saúde, e innovación en comunidades e contornas da vida real.

GALIAT 6+7 é un proxecto pioneiro, cuxa idea orixinal partiu do grupo de Viticultura de Misión Biolóxica de Galicia-CSIC. Trátase dunha alianza de 6 empresas e 7 grupos científicos co obxectivo de demostrar os efectos saudables de produtos do mar e da horta galega, propios da dieta atlántica tradicional, que se caracteriza polo seu equilibrio. Con 21 meses de duración no período 2013-2014, incluíu un ensaio clínico no que participaron 250 familias galegas.

Os investigadores chegaron á conclusión, a través de diferentes estudos, que os alimentos seleccionados son beneficiosos en patoloxías relacionadas cos riscos cardiovasculares e a obesidade, que se detectan a idades cada vez máis temperás debido ao cambio nos estilos de vida e alimentación.

Bodegas Terras Gauda, A Rosaleira, Quescrem, Pazo de Rivas, Friscos e Olei son as seis empresas impulsoras e os 7 Grupos Científicos: Misión Biolóxica de Galicia-CSIC (Grupo de Viticultura e Grupo de Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas), Instituto de Investigación de Ciencias Mariñas-CSIC (Grupo de Química de Produtos Mariños), Hospital Clínico de Santiago-CHUS (Grupo Clínico) e Fundación Ramón Domínguez, Aula de Produtos Lácteos – USC, Departamento de Farmacoloxía da Facultade de Medicina –USC e Departamento de Química Analítica e Alimentaria da Universidade de Vigo.

GALIAT 6+7 expúxose, desde a formación do consorcio, co fin de lograr a transferencia do coñecemento á sociedade, promover a innovación como parte da estratexia competitiva das empresas para lograr diferenciación e crear maior valor engadido ao longo da cadea.

“Uns obxectivos que, entre todos os que impulsamos GALIAT 6+7, logramos, tal e como demostra este relevante recoñecemento por parte da UE”, sostén a directora científica do proxecto, Carmen Martínez, directora do Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia – CSIC.

No mesmo sentido maniféstase a Dra. Mar Calvo, do Hospital Clínico Universitario, quen dirixiu o ensaio clínico: “Trátase dun recoñecemento moi importante ao noso modelo de xestión, baseado na transparencia, algo que axudou a xerar confianza. Ademais, tan só foron seleccionados 8 proxectos europeos realizados durante o período 2014-2020”.

GALIAT 6+7 contou con financiamento procedente do programa Feder- Innterconecta da Unión Europea, xestionado polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial ( CDTI). Proxecto INNGAL- AGROMARSALUD 2013 ( ITC-20133014).