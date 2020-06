Cun concerto dos Gin Toni’s arranca este mércores a programación do verán en Baiona

Este mércores arranca en Baiona a programación do Baiverán 2020. Un programa variado de propostas culturais que, baixo o lema “Refúxiate na cultura”, ten o propósito de cubrir o espazo de lecer de habitantes e turistas logo de tantos meses de incertidume e confinamento.

Todas as actividades do Baiverán están supervisadas por un técnico en prevención que se encargará de controlar que se cumpran as normas marcadas polas autoridades sanitarias para a nova normalidade

O primeiro evento do Baiverán 2020 se celebrará este mércores, ás 23:00h., no Parque da Palma. Trátase do concerto dos Gin Toni´s, un grupo cun directo fresco, un repertorio repleto de conocidísimas cancións e unha elegante posta en escena. Os Gin Toni´s transportarán ao público ás decadas douradas da música española facéndolle un tributo ao pop rock do noso país.

Xoves e venres

O xoves continúa a programación co concerto de “Two in the mirror”, o dúo formado por Paco Dicenta e Noelia Álvarez que fan versións de soul, pop, jazz e funk. Será ás 23:00h. no Parque da Palma.

O venres será a quenda do cine na rúa coa proxección do filme “Superlópez”, na Praza Victoria Cadaval, ás 23:00h.

Todos os espectáculos estarán supervisados por un técnico de prevención que certificará que o espectáculo sexa seguro tanto para os profesionais que actuarán no Baiverán como para o público en xeral.