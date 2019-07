A “Triple Corona Illas Atlánticas” reunirá a máis de 160 nadadores na súa segunda proba entre Sálvora e O Grove

Entre as actividades paralelas celebraranse unha limpeza da praia do Almacén, en colaboración co Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia e Coca-Cola European Partners, e un concurso de fotografía para escoller as tres mellores fotos de Sálvora.

Máis de 160 nadadores con idades comprendidas entre os 18 e 71 anos de 14 comunidades autónomas, Arxentina, Portugal, Italia, México e Australia participarán o próximo 7 de setembro na segunda proba da Tripla Coroa Illas Atlánticas. A travesía a nado disputarase entre a illa de Sálvora e O Grove, con 19 km de percorrido. A saída estará situada na praia do Almacén e a chegada na praia de Confín, no Grove.

Ao acto de presentación, que tivo lugar esta mañá na sede do Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia en Vigo, asistiron a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto; o deputado provincial de Pontevedra, Carlos Font; o director de zona de Abanca; Martín Blanco Conde; a responsable de relacións externas de Coca-Cola European Partners en Galicia, María Troncoso, e a directora de Atlantic Extrem Sports, Beatriz Alvariño. Tamén asistiron a Directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén María Docampo; o director do Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández-Bouzas; o director da produtora Arraianos Produccións, *Áser Álvarez, e a directora da Editorial Belagua, Edurne Baines.

A directora da proba, Beatriz Alvariño, destacou a internalización e a gran participación desta edición con máis de 160 nadadores, entre eles 19 mulleres, a maior cifra ata a data. Debido ao gran éxito da anterior proba celebrada o pasado ano entre as illas Cíes e Baiona, de 15 km de distancia, a organización decidiu ampliar este ano en 20 o número de prazas dispoñibles. “Tan só quedan nove prazas para pechar a cota de 170, o que supón a maior participación ata agora da Tripla Coroa Illas Atlánticas. As inscricións aínda están abertas ata o 1 de agosto”, indicou Alvariño.

Ademais, resaltou a dureza e a beleza do percorrido, así como o amplo dispositivo de seguridade que se despregará tanto en mar como en terra con embarcacións e kaiaks seguindo aos nadadores, e que estará a cargo do contramaestre do Real Club Náutico de Sanxenxo, Carlos Agra. “Os catro primeiros quilómetros serán os máis duros da proba debido ás grandes correntes que hai na entrada da ría de Arousa. Despois dirixirémonos cara ao illote do Areoso, ao norte da Illa de Arousa, o tramo máis espectacular de toda a travesía onde poderán gozar desta paraxe natural e os seus extraordinarios fondos mariños”, apuntou Alvariño.

Na súa intervención, a directora da proba indicou que a seguridade é a parte máis importante e na que máis esforzos puxo a organización. Para iso contouse coa colaboración do Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia, 9 concellos da ría de Arousa, clubs de piragüismo do Grove e Cambados, as confrarías de pescadores da Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados e O Grove, a Garda Civil do Mar e o Servizo de Gardacostas de Galicia, entre outros. “A ría de Arousa envorcouse de novo coa Tripla Coroa tras a proba celebrada hai dous anos entre a illa de Sálvora e Vilagarcía, de 28 km, a máis dura de Europa”, afirmou Alvariño.

Entre os participantes inscritos destaca a presenza dos gañadores da travesía do pasado ano nas categorías masculina e feminina, respectivamente, o catalán Sergio Torres e a biscaíña Andrea da Hera, gañadora recentemente da Batalla de Rande, de 27 km de distancia. Tamén acudirán o segundo e terceiro clasificados, os galegos Alberto Taboada Vila e Manuel Regueiro Picallo, respectivamente.

Dos 137 nadadores que lograron completar a primeira proba o pasado ano entre as illas Cíes e Baiona, cunha distancia de 15 km, estarán presentes nesta proba un total de 123 nadadores que tentarán alcanzar a súa segunda coroa. O nadador máis novo é o cordobés Álvaro Ruiz Tabas, de 18 anos, e o máis veterano, o vigués Manuel Antonio Rodríguez Yáñez, de 71.

Os nadadores sairán da praia do Almacén en Sálvora o día 7 de setembro ás 08:45 horas en cinco grupos e espérase que os nadadores máis rápidos cheguen a meta catro horas e media despois (sobre as 14:30 está prevista a chegada dos primeiros nadadores), aínda que as inclemencias meteorolóxicas poden provocar atrasos dunha hora ou dúas horas ao deportista. A Dirección de carreira calcula que os últimos participantes que cheguen a meta completarán o percorrido nunhas sete horas. Por iso é tan importante o dispositivo de seguridade e avituallamiento que se dispuxo para cada un dos participantes.

A proba será agrupada ata o quilómetro 12, ao norte do illote de Areoso e, a partir deste punto, a travesía será de nado libre para todos os participantes.No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitisen a saída desde Sálvora, a organización ten previsto un percorrido alternativo de 12 km con saída e chegada desde a praia de Ou Confín, no Grove.

Durante a travesía estableceranse 4 controis de paso e avituallamiento cada 4 quilómetros de obrigado paso para todos os participantes onde poderán comer (froita, xeles e barritas enerxéticas) e beber para repoñerse do esforzo. As embarcacións destes controis de paso serán barcos tradicionais da ría de Arousa, grazas á colaboración de Intramar, que participará co Chasula,antigo barco de cerco que actualmente oferta roteiros para o avistamento de aves e mamíferos, e a dorna da Asociación de Amigos da Dorna Meca do Grove.A organización estableceu un corte de tempo nos catro puntos de control e un límite de 7 horas e media para completar o 19 km. “Deseñamos un percorrido o máis seguro posible e que, á vez, puidese seguirse desde terra o seu tramo final, que discorre moi próximo á costa do Grove”, sinala Beatriz Alvariño.

Os tres gañadores da proba, tanto en categoría masculina e feminina, recibirán unha figura da sirena de Sálvora, elaborada pola Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica (Amicos), que precisamente colaborou na limpeza da illa de Sálvora. Así mesmo, os nadadores que logren finalizar a proba entregaráselles unha placa da súa segunda coroa.

A Triple Corona Illas Atlánticas 57km a nado (www.triplecoronaillasatlanticas.com) é unha competición con tres probas de natación de 15, 19 e 23 km de distancia –esta última unha das máis duras de España– que se disputan nas rías de Vigo, Arousa e Pontevedra, entre 2018 e 2020. Cada unha das tres travesías sae dunha illa do Parque Nacional: Cíes,

Sálvora e Ons, respectivamente.

A primeira das tres probas, de 15 km, tivo lugar en setembro de 2018 entre as Illas Cíes e Baiona. A segunda, en 2019, terá como punto de partida a Illa de Sálvora e de chegada, O Grove, con 19 km de percorrido. A última, a máis longa con 23 km, arrincará da illa de Ons e terminará en Combarro, pasando pola illa de Tambo en 2020. Na primeira edición, celebrada entre 2015 e 2017, 54 nadadores completaron as tres probas (Ons-Sanxenxo, Cíes-Baiona e Sálvora-Vilagarcía) e sumaron 57 km en tres anos, tres delas mulleres. O gañador da primeira edición foi o portugués Hugo Ribeiro, que investiu un tempo global de 12:31:22, e a madrileña Rebeca Santos, na categoría feminina, 13:47:36. Os obxectivos deste reto son poñer en valor a riqueza natural das Illas Atlánticas, promocionar as Rías Baixas e converter este desafío deportivo nunha das probas de natación de referencia en España e Europa.

Concurso de fotografía para escoller as tres mellores imaxes de Sálvora

Paralelamente á travesía entre a Illa de Sálvora e O Grove está prevista unha serie de actividades como a visita guiada a Sálvora para os familiares e acompañantes dos nadadores, en colaboración co Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia. Ademais, durante a visita guiada, organizarase un concurso de fotografía, en colaboración co Parque Nacional, a editorial Belagua e a naviera Cruceiros Rías Baixas para escoller as tres mellores fotos de Sálvora.

O gañador recibirá o libro ´Galicia: todo un mundo`, do fotógrafo vigués Ricardo Grobas. Este libro retrata en 240 páxinas cheas de espectaculares imaxes os máis singulares enclaves da nosa xeografía galega. Ademais, o gañador obterá dous billetes para ir a unha das illas do Parque Nacional dás Illas Atlánticas e un pack de agasallos da Tripla Coroa Illas Atlánticas. Tamén se concederán premios ao segundo e terceiro clasificado.

Os participantes do concurso de fotografía poderán enviar entre 3 e 5 fotos antes do día 14 de setembro ao correo info@triplecoronaillasatlanticas.com. O xurado, composto polo director do Parque Nacional dás Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, o fotógrafo Ricardo Grobas, a editorial Belagua e a organización, valorará a orixinalidade e a calidade das imaxes e elixirá aquelas tres fotografas que mellor representen a Sálvora.

Limpeza da praia do Almacén: ´Mollámonos polo medio ambiente`

Baixo o lema ´Mollámonos polo medio ambiente`, a organización poñerá en marcha diversas accións ambientais dirixidas a preservar os valores naturais e culturais das illas que integran o Parque, promover a conservación do medio mariño e concienciar e sensibilizar aos nadadores e visitantes das necesidades de protección do medio ambiente.

Entre as accións que levarán a cabo atópase a limpeza da praia do Almacén, na Illa de Sálvora, que consistirá na recollida de residuos tras finalizar a visita guiada. Trátase dunha acción ambiental organizada conxuntamente co Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia e Coca-Cola European Partners, dentro do seu proxecto Mares Circulares, que ten como obxectivo a limpeza dos espazos naturais costeiros. Con esta iniciativa preténdese promover a responsabilidade, conservación e o respecto ao medio ambiente entre as persoas que visiten Sálvora, tanto nenos como adultos. Ademais durante a travesía a nado colocaranse diversos cubos nos barcos de avituallamiento para a recollida dos residuos (botellas de plástico, xeles, etc.) estando totalmente prohibido tiralos ao mar nese caso o nadador será descualificado.

A empresa galega Atlantic Extrem Sports e o club Tumetapersonal son os organizadores da coñecida Travesía a nado Costa Serena, en Nigrán, que este ano reuniu en Praia América a preto de 500 nadadores.