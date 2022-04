A sede da Deputación en Vigo acolle a exposición “Soledad Penalta. Materia tatuada”

A mostra inclúe ata sete obras da colección persoal da escultora e representan á perfección o diálogo entre xeometría, figuración e abstracción que tanto caracteriza a súa traxectoria

Ata sete obras de gran formato que forman parte da colección persoal da escultora Soledad Penalta poderán ser visitadas a partir do martes 5 de abril na sede da Deputación en Vigo. A presidenta Carmela Silva, xunto á comisaria da mostra Rosario Sarmiento e a propia escultora serán as encargadas de inaugurar “Soledad Penalta. Materia tatuada”, nun acto ás 19.00 horas na sede viguesa da institución provincial que contará coa música da cantautora Sara Casas.

A mostra, que estará aberta ata o 22 de abril, inclúe sete obras que forman parte da colección persoal da artista que representan á perfección o diálogo entre xeometría, figuración e abstracción que tanto caracteriza a traxectoria de Penalta. Pezas que mesturan abstracción e figuración como “Bosque” ou outras que coas finas láminas de metal que a compoñen mesmo fan cantar ao aire como “Asubíos do vento”. Estas pezas, xunto a dous “S/T”, “Distopía”, “Germinal e “Diacronía”, conforman a exposición na sede de Vigo, todas elas elaboradas en chapa de ferro, aceiro cortén, aceiro inoxidable, ferro e de gran formato, soldadas e manuscritas.

Soledad Penalta, premio da Cultura Galega, da Crítica e integrante da Real Academia Galega de Belas Artes, é unha das poucas mulleres artistas da súa xeración en Galicia que traballou na obra pública, con pezas de gran formato e utilizando materiais pesados coma o aceiro cortén e o ferro. Comezou a achegarse á arte en Barcelona e completou a súa formación en Italia aínda que foi en Estados Unidos onde tomou contacto co traballo do metal que marcará a súa traxectoria artística posterior. Ten participado en exhibicións individuais e colectivas por todo o mundo e a súa obra está exposta en museos e espazos privados e públicos. Desde maio de 2021, o Pazo da Deputación en Pontevedra ten na súa escalinata principal a peza “Correntes do pensar”, de 2,7 metros de alto e 2,1 metros de ancho, que, elaborada con cintas de aceiro inoxidable manuscrito cos nomes dos concellos, semella unha gran aperta de protección da Deputación á provincia.