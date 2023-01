A Red de Juderías, da que Tui forma parte, deu a coñecer en FITUR os seus proxectos máis destacados para 2023

Lanzará un novo portal turístico e celebrará en Tui a presentación dunha proposta novidosa arredor da creación de novos produtos turísticos vinculados ao patrimonio xudeu con vocación transfronteiriza

Tui, xunto aos outros municipios que integran a Red de Juderías de España, participou a semana pasada no Acto Institucional desta asociación de municipios en FITUR. No mesmo presentáronse algúns dos proxectos máis destacados que a Red de Juderías porá en marcha durante este ano 2023.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, participou neste encontro que estivo presidido por José Tomei, alcalde de Monforte de Lemos e presidente da Rede de Juderias de España, e contou coa asistencia de representantes institucionais das 21 cidades que conforman a asociación.

Entre os proxectos que se porán en marcha durante este ano, segundo se deu a coñecer en FITUR, destaca “Caminos de Sefarad”, o novo portal web da Red de Juderías de España, e cuxa identidade gráfica e eixos de desenvolvemento foron presentados no encontro. Este novo portal, que será presentado oficialmente durante o primeiro trimestre de 2023, será un portal dedicado 100% ao turismo, dispoñible en tres idiomas -español, portugués e inglés-, e independente da web institucional.

“Caminos de Sefarad”, ademais de destacar e dar protagonismo aos aspectos turísticos e patrimoniais da herdanza sefardí de cada unha das cidades da Rede de Xudarías, ten como obxectivo o descubrilas a través de rutas turísticas que conecten os 21 destinos. Como novidade, o portal será un lugar onde o visitante poderá contactar directamente cos provedores membros de RASGO, o selo turístico da Rede, que faciliten servizos e experiencias turísticas asociadas ás rutas. Así, restaurantes, aloxamentos e establecementos con oferta cultural e comercial poderán ofrecer directamente a través desta plataforma o seu produto ao cliente final.

O portal tamén contará cun Club de Descubridores de Sefarad, un punto de encontro onde o visitante poderá selar virtualmente o Pasaporte do Descubridor tras a súa visita ás cidades e compartir as súas experiencias ao visitar Sefarad.

Para Enrique Cabaleiro con este novo portal turístico ábrese unha oportunidade para difundir aínda máis o patrimonio e a oferta turística tudense, tanto interna como externamente, e compartilo con todos aqueles interesados. Neste labor de difusión a cidade de Tui será escenario o próximo 20 de febreiro da presentación dunha proposta novidosa arredor da creación de novos produtos turísticos vinculados ao patrimonio xudeu con vocación transfronteiriza.

A Rede de Xudarías en FITUR

Nesta edición de FITUR, e por quinto ano consecutivo, a caseta da Rede de Xudarías foi un punto de encontro para todos os profesionais turísticos, medios de comunicación e público xeral interesados en coñecer a proposta turística que as cidades da Rede de Xudarías de España atesouran e promoven ao redor da súa herdanza xudía.

Sobre a Rede de Xudarías de España – Camiños de Sefarad

A Rede de Xudarías de España – Camiños de Sefarad é unha Asociación constituída por municipios que contan, nos seus conxuntos medievais, cun patrimonio arquitectónico, histórico, ambiental e cultural, herdanza das Comunidades xudías que os habitaron. Os membros da Rede actúan de forma conxunta en defensa do patrimonio histórico e legado xudeu promovendo proxectos culturais, turísticos e académicos e realizando unha política de intercambio de experiencias nacionais e internacionais que contribúan ao coñecemento e respecto mutuo de pobos, culturas e tradicións. Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Xaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela e Tui veñen recuperando desde hai máis de 20 anos as súas xudarías, investindo tempo e recursos na rehabilitación de casas, rúas, palacios e cuantos edificios póidanse salvar do esquecemento e recuperar o coñecemento das vidas das familias xudías de toda procedencia e condición. Historia oculta, desvelada despois de cincocentos anos e agora recuperada. A Asociación actúa sen ánimo de lucro e con plena independencia na defensa deste legado. A Rede de Xudarías de España, na súa proxección internacional, é membro fundador do Itinerario Europeo do Patrimonio Xudeu, e realiza un intenso labor de difusión no estranxeiro. Máis información, en http://www.redjuderias.org