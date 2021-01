A publicación Elevator World outorga ás ramplas da Gran Vía o premio Proxecto do Ano 2021

O proxecto conseguiu o primeiro posto na categoría de corredores mecánicos destes prestixiosos recoñecementos internacionais. Vigo é a única cidade española nuns galardóns que nesta ocasión tamén premian iniciativas noutras modalidades en urbes como Melbourne, Nueva York, Jerusalén ou Hong Kong, entre outras.

O alcalde anunciou esta mañá que as ramplas de Gran Vía foron distinguidas nos premios internacionais Proxecto do Ano 2021 de Elevator World. A obra clasificouse no primeiro posto dentro da categoría de corredores mecánicos e representa a única candidatura recoñecida en España. Xunto a Vigo, e noutras categorías, o xurado distinguiu propostas doutras cidades como Melbourne (Australia), Wilmington (Nueva York), Jerusalén (Israel), Hong Kong, Mazatlán (México), Cayos de Florida (EEUU) e Craiova (Rumanía). Vigo, dixo, “xa é un referente na mobilidade vertical e vén de recibir un recoñecemento que desexaría calquera cidade”. O proxecto, executado por Thyssenkrupp Elevadores, facilita a mobilidade peonil nun contorno con gran desnivel, mellorando a accesibilidade e reduciendo os índices de contaminación ambiental e acústica.

As ramplas da Gran Vía enmárcanse nun tipo de proxecto urbanístico na liña das tres esferas xigantes de vidro da sede de Amazon en Seattle, con xardíns no interior, explicou Caballero nunha rolda de prensa na que tamén deu conta do artigo que vén de publicar a revista especializada City Monitor, de San Francisco, que amosa as ramplas e ascensores da cidade como exemplo da nova mobilidade mecánica.