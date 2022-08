A primeira edición do Festival Ribeiro Son de Viño en Baiona sae a escena na “Huerta” do Parador Conde de Gondomar

A Denominación de Orixe máis antiga de Galicia mobiliza de novo o panorama vitivinícola con música para todos os gustos na Huerta do Parador de Baiona

O C.R.D.O. Ribeiro presentou este xoves o cartel definitivo e as adegas participantes da súa primeira edición do festival Ribeiro Son de Viño en Baiona, que se celebrará na Huerta do Parador de Baiona o sábado 13 de agosto durante todo o día. O lugar elixido para o acto de presentación foi o restaurante Recuncho Mariñeiro de Baiona, na que participaron o presidente do C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares (dereita da imaxe) e o director do Parador de Baiona, Francisco Praza

O vindeiro sábado, 13 de agosto, a D.O. Ribeiro sae a escena a ritmo de música de autor e pop-rock con motivo da I edición do Festival Ribeiro Son de Viño en Baiona, unha magnífica fusión de cultura e exaltación na Huerta do Parador de Baiona. O festival abre portas ás 12.00 horas e finalizará sobre as 23.00 horas.

Trátase dun encontro especial entre música e viño, no que os asistentes serán os grandes protagonistas ao poder fusionar cada viño cos diferentes concertos da xornada, que poderán adquirir nas barras das 10 adegas participantes no evento.

A Denominación de Orixe Ribeiro aterra en Baiona cunha proposta de festa de verán optimista con pop-rock e música de autor. A Huerta do Parador de Baiona transformarase na contorna dun evento estival a ritmo dos mellores sons en directo que permitirán brindar cunha copa de viño da D.Ou. Ribeiro e gozar cos amigos. O presidente do C.R.D.Ou. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara, comentou durante a presentación: “desexamos que este evento consolídese no tempo e que podamos volver celebralo aquí en Baiona ano tras ano”.

RIBEIRO SON DE VIÑO BAIONA 2022. 13 DE AGOSTO. A HUERTA DO PARADOR DE BAIONA 12.00 Apertura de portas do recinto. 13.30 Josele Santiago en acústico xunto a David Krahe, darán o pistoletazo de saída da xornada cun concerto de música de autor para ir cargando pilas para todo o día. 17.00 Cora Velasco, a artista pontevedresa mostrará o seu elegante e delicada esencia dun pop atemporal fascinante para o primeiro concerto da tarde. 19.00 Rubén Pozo, co seu estilo propio identificable, pero sempre con acento de rock & roll, cada día escribe e canta con máis personalidade. 20.30 Club del Río. Esta banda madrileña de folk e música de raíz mostraranos as súas cancións tal e como son, creadas nunha época máis madura, creando un ambiente especial cheo de enerxía. 22.15 Dani, desde Vigo, esta artista revelación será a encargada de pechar o festival coa súa música, que fusiona distintos estilos sen prexuízos, para lograr un proxecto intimista do pop contemporáneo.