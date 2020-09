A Ponte Internacional da Amizade punto de encuentro reivindicativo na defensa da Serra da Arga

O vindeiro sábado 19 de setembro ás 11h (10h portuguesas), a Ponte Internacional da Amizade que une Vila Nova de Cerveira con Tomiño será o escenario dun acto simbólico de unión entre as poboacións e os concellos unidos por esta ponte.

A acción consistirá en despregar unhas pancartas en sinal de protesta contra o proxecto mineiro que o Estado Portugués pretende implementar na Serra da Arga e que segundo os organizadores, de producirse, podería por en risco o desenvolvemento sostible e o futuro de toda esta rexión.

A iniciativa do sábado decorrerá sobre o río Miño, “o río que nos une”, e é co-organizada polo Movimento SOS Serra da Arga, por ANABAM (Asociación Naturalista do Baixo Miño), polo Centro Social Fuscalho e por A Jalleira (Asociación Forestal e de Educación Ambiental), co apoio de representantes dos concellos de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, onde mostrarán o seu apoio a esta causa.

Organigrama: Quedada no aparcadoiro que hai na rotonda de Goián ás 10:30h para ir camiñando ata a metade da ponte, lugar no que se realizará o acto simbólico.

Dende os organizadores, prégase manter as distancias de seguridade entre os grupos, evitando calquera tipo de aglomeración.

O acto está aberto a todas as persoas que se queiran achegar