A ponte internacional da A-55 que une Tui e Valença, único paso aberto cara a Portugal desde a provincia

Desde o 17 de marzo o paso fronteirizo da A-55 de Tui é o único aberto co país veciño desde a provincia, manténdose pechados os de Arbo, Salvaterra e Tomiño

Dentro dos labores de coordinación que se esta levando a cabo, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitou o punto de control fronteirizo na A-55 á altura do concello de Tui, único paso aberto cara a Portugal desde a provincia.

En concreto, a subdelegada do Goberno que estivo acompañada pola Comisaria Provincial da Policía Nacional, Estíbaliz Palma, quixo supervisar as instalacións coas que se dotou a este punto fronteirizo para que os corpos e forzas de seguridade do Estado realizasen o seu labor con “medidas dignas” e non cunha carpa, tal como inicialmente contábase.

Na comunicado remitido pola Subdelegación do Goberno, se explica que Larriba preocupouse desde o primeiro momento para conseguir estes medios para os axentes que manteñen o control do paso de vehículos de entrada co país veciño. Respecto diso, Larriba interesouse do traballo que están a realizar os diferentes efectivos de vixilancia e control terrestre da fronteira.

De acordo á información facilitada durante a súa visita á subdelegada “ata día de hoxe supervisouse o paso de 34.522 vehículos e denegouse a entrada de algo máis de mil. As causas para estas denegacións estiveron relacionadas coa falta de xustificantes para o seu paso ao noso país de acordo á normativa do estado de alarma”.

No mesmo comunicado se fai constar que Maica Larriba quixo agradecer persoalmente “o labor e o esforzo que están a demostrar os funcionarios adscritos a este punto de control de fronteiras coa súa dedicación permanente durante as 24 horas de todos os días da semana”.