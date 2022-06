A Pinta regresa a Baiona completamente renovada

A carabela Pinta xa está de novo na baía de Baiona, tras un período de reparacións nos estaleiros “Montenegro” de Vigo

Pero nesta ocasión deuse un paso máis aló e á varada de mantemento rutineira, programada de acordo co protocolo do departamento de Cultura ( un protocolo que contempla unha varada de mantemento en dique seco cada cinco anos, a última fíxose en 2017) sumáronselle outros arranxos máis en profundidade. Así, procedeuse ao cambio do conxunto de cabos pequenos, algo que a última vez que se realizou foi en 1999, aos seis anos de chegar a réplica, que foi construída hai 29 anos, no quinto centenario da chegada a porto da embarcación.

A réplica da carabela ‘Pinta’ de Baiona volveu ao pantalán Cristobal García Sarmiento onde levaba ancorada desde 1994. Co paso dos anos a copia do navío, onde Martín Alonso Pinzón trasladou a noticia do descubrimento da Indias, converteuse en símbolo de identidade da vila.

A visita á réplica da Carabela Pinta é un dos grandes atractivos que ofrece a Real Villa, pola cuberta da embarcación pasa un gran número de persoas a visitar as instalacións e coñecer o seu interior que alberga un museo colombino que recrea aos membros da tripulación, os indíxenas americanos e os obxectos traídos do novo mundo.

Haberá que esperar ao próximo luns, 4 de xullo, para descubrir todas as novidades da museoloxía. Ese día farase tamén unha presentación oficial da renovada nave tanto na súa cuberta como no seu interior e xa o martes, día 5 de xullo, abrirase de novo ao público.