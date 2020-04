A participación veciñal de Salceda, en exposición pública

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica hoxe a aprobación inicial do que será o primeiro regulamento de participación cidadá do Concello de Salceda

O regulamento conta inicialmente con un prazo de exposición pública de 30 días, aínda que a suspensión de prazos do estado de alarma ampliará dito prazo o tempo que sexa preciso, e que será anunciado unha vez remate o mencionado estado. Asociacións, entidades, colectivos ou persoas a título individual poden xa achegar as súas propostas e suxestións a modo de alegacións. Unha vez estea aprobado definitivamente abrirase un prazo de 3 meses para que as asociacións actualicen a súa documentación no rexistro municipal de asociacións e soliciten a participación no Consello Veciñal.

No documento regúlase o rexistro de asociacións municipal e a participación veciñal nas decisión do Concello, e ten como eixo fundamental a creación do Consello veciñal, que canalizará a participación cidadá.

O mencionado regulamento é un dos compromisos do acordo entre os dous partidos do equipo de goberno. Ámbolos dous grupos defenden a participación cidadá como un dos puntos fundamentais da política local, considerando indispensable que os elementos dinamizadores da vida social teñan unha participación activa na vida política do Concello e actúen como complemento enriquecedor da democracia representativa.

O equipo de goberno agradeceu a laboura que os colectivos sociais, culturais, deportivos e veciñais desenvolven ao longo de todo o ano en Salceda, e que, en palabras de Loli Castiñeira, “contribúen a que Salceda de Caselas sexa referente ao longo de toda a comarca polo enorme dinamismo social existente, con multitude de eventos organizados tanto polo Concello como polas diferentes asociacións. Dende o Concello seguiremos a apoiar a cultura, o deporte, e o asociacionismo en xeral tamén nestes momentos tan complexos.”.

Verónica Tourón, Concelleira de Participación Cidadá, considera necesaria a existencia de vías “para a intervención directa da veciñanza na construción do noso futuro como pobo, do contrario moitas posibilidades de mellora poden ser estragadas. Un concello aberto e democrático debe impulsar a acción da cidadanía para acadar unha convivencia plena de dereitos”.