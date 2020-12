A pandemia agravou a fenda de xénero que xa existía entre as investigadoras e os investigadores

Só o 16% dos homes admite unha forte redución da súa produción investigadora

No tempo que durou o estado de alarma a actividade investigadora reduciuse, tanto para elas como para eles, e só o 65,8% das persoas enquisadas dedicou tempo á revisión e envío de artigos. As persoas que non dedicaron tempo a esta tarefa sinalan a carga docente e as dificultades para conciliar como causas centrais. “Neste senso, a fenda de xénero resulta evidente á hora de analizar o tempo dedicado á revisión de artigos e publicacións durante a duración do estado de alarma: os homes manteñen esta activade investigadora nun 75% dos casos, mentres que a porcentaxe de mulleres redúcese ao 58,6%, alegando maiores dificultades por atender ao traballo docente, as tarefas de conciliación e ver diminuída a súa capacidade de concentración”, salienta Gómez.

Por outra banda, en relación tamén coa actividade investigadora, durante o período do estado de alarma tan só solicitaron proxectos o 14,3% das persoas investigadoras, máis homes (18,3%) que mulleres (11,3%). A valoración en termos xerais que fai o persoal PDI enquisado respecto do nivel de actividade investigadora durante eses meses é que esta veuse afectada negativamente, reducíndose para cinco de cada dez entrevistados. As mulleres indicaron un maior impacto, admitindo o 33,8% delas que diminuíu considerablemente, mentres que no caso dos seus compañeiros só o 16% admite este nivel de afectación.