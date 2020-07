A Organización de Palangreiros Guardeses galardoada co Premio Alimentos de España 2019

O premio, que recae por segundo ano consecutivo nunha organización galega, valorou a coherencia na traxectoria dos palangreiros guardeses, a súa aposta pola sustentabilidade e a diferenciación dos seus produtos.

O labor de Orpagu foi galardoada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación co Premio Alimentos de España na categoría de Produción da Pesca e da Acuicultura 2019, a máis alta distinción do Goberno neste segmento. Na súa decisión, o Ministerio valorou a traxectoria da organización, que soubo adaptarse aos cambios durante xeracións, a súa aposta firme pola sustentabilidade e a diferenciación dos produtos que comercializa.

Organización de Palangreiros Guardeses cumprirá o próximo ano un cuarto de século. Desde os seus inicios en 1996 ata o de agora, pasaron por Orpagu polo menos dúas xeracións de pescadores, unidas por un mesmo espírito emprendedor e empeñadas en dignificar a actividade que foi o sustento de centos de familias na localidade que as viu nacer: A Guarda. De feito, o cordón umbilical coas súas raíces xeográficas mantense en plena vixencia, como demostra a implicación da asociación en iniciativas deportivas -como o club Balonmán Atlético Guardés, o Club de Remo A Robaleira e diversos torneos de fútbol infantil- ou lúdicas como a popular Festa do Peixe Espada.

Recoñecida como Organización de Produtores Transnacional en 2016 -na Unión Europea só hai catro- grazas á incorporación de varios buques portugueses, Orpagu destaca por ofrecer aos seus asociados as mellores ferramentas, implicándose desde hai anos en proxectos de innovación para constituír unha frota moderna e sostible. Boa proba diso é a súa aposta polas velas ríxidas deseñadas especialmente para os palangreiros da organización con varios obxectivos: minimizar o impacto no medio mariño, o aforro de combustible e a diminución da contaminación acústica, entre outros.

Orpagu, xunto con outras organizacións do sector, impulsou en 2018 o primeiro proxecto de mellora pesqueira que inclúe a unha especie de quenlla. O FIP Blues reúne na devandita iniciativa a produtores e comercializadores de peixe espada e especies afíns, e traballa nun Plan de Acción que garanta o futuro da pesqueira, coa implementación de medidas que superan en esixencias as normativas existentes. A Organización de Palangreiros Guardeses tamén levou a cabo outras actividades para contribuír á sustentabilidade dos océanos e o coidado do medio como talleres formativos para minimizar a captura accidental de tartarugas mariñas ou a implantación de sistemas de observación electrónica a bordo dos seus buques.

Comercialización dos seus produtos

En 2012, os guardeses crearon a súa primeira liña de produtos Orpagu Gourmet, cuxa gama foi aumentando nestes anos, conseguindo conquistar o mercado da alimentación delicatessen. Na actualidade, a organización comercializa conservas de peixe espada e atún de anzol en aceite de oliva virxe extra, produtos elaborados de forma totalmente artesanal. Recentemente comezou a comercializar hamburguesas de peixe espada, o primeiro produto da súa gama de conxelados, na cal está a traballar para poder ofrecer unha maior variedade de formatos e produtos dirixidos a todas as idades.

A materia prima utilizada en todos estes produtos é peixe capturado peza a peza polos palangreiros de Orpagu e asociados, e conxelado a bordo entre -35º C e -40º C inmediatamente tras a súa captura, o que lle permite manter toda a súa frescura e propiedades nutritivas. Unha vez en terra, escóllense as mellores unidades para a elaboración dos seus produtos gourmet.

A presenza destes produtos no mercado internacional reforzouse no último ano e xa se poden atopar as súas conservas en Portugal, Suíza, Reino Unido, República Checa, Dinamarca e Alemaña. O obxectivo a curto prazo é seguir conquistando o mercado europeo e atravesar o Atlántico para probar sorte en Estados Unidos e México.

Orpagu, ademais, preocúpase de que o seu labor sexa coñecida para dar valor ao traballo dos pescadores e para poñer en común os avances na mellora da trazabilidad do produto pesqueiro. Por iso é polo que aposte por unha política de comunicación na que prima a transparencia, colaborando cos medios de comunicación que o solicitan, conscientes da importancia dos profesionais do xornalismo como vínculo coa sociedade.

O Premio Alimentos de España, que por segundo ano consecutivo recae nunha organización galega, será entregado no transcurso dunha gala que terá lugar, previsiblemente, no mes de outubro en Madrid.

Orpagu, en cifras

A asociación, que mantén a súa sede na Guarda, conta a día de hoxe con 71 barcos asociados, tanto españois como portugueses. En cifras, os barcos españois de Orpagu facturaron o pasado ano preto de 32 millóns de euros (31.977.966,54 euros) e descargaron un total de 12.269,06 toneladas de peixe, principalmente peixe espada.