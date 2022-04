A Oficina de Turismo de Tui acolle a exposición “Galicia con Exin Castillos”

Reproducións da Catedral e de castelos realizados con pezas de Exin Castillos expóñense na Oficina de Turismo

A Oficina Municipal de Turismo, no Paseo da Corredoira, acolle ao longo do mes de abril a exposición “Galicia con Exin Castillos” en colaboración con La Trastienda de Lupadás.

Luís Arias de La Trastienda de Lupadás é o autor da meirande parte das pezas que se expoñen froito de moitas horas de traballo.

4.800 pezas son as empregadas para construír a fachada románica e a Torre de San Andrés da Catedral de Tui, mentres que 300 pezas foron as utilizadas para construír unha versión mini da Catedral co pórtico gótico e a praza de San Fernando.

Un xogo de xadrez e damas foi creado con 600 pezas, e tamén se pode visitar o tradicional horreo galego.

Pero na exposición poden verse amais tres construcións con pezas que teñen máis de 40 anos. En concreto os castelos Exin nº1 e nº2 da serie azul, cuxas pezas foron comercializadas en 1968, e un gran Castelo de Fantasía, realizado polo coruñés Fran Guerra no que mesturou pezas clásicas con outras octogonais novas. Tanto Luís Arias coma Fran Guerra pertencen á Asociación Exin Castillos e West que ten coma obxectivo fomentar o coñecemento destes xogos de construción.