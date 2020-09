A mostra “Facer Camiño” trae a Tui a conferencia ‘Música no final do Camiño’

A conferencia “Música no final do Camiño” de Juan Pedro Durán Alonso está programada para o martes 1 en Tui e é unha das actividades complementarias da mostra “Facer Camino” que estes días se pode visitar en Tui

O próximo martes, 1 de setembro, ás 20 h terá lugar na Área Panorámica a conferencia “Música no final do Camiño” a cargo de Juan Pedro Durán Alonso. Forma parte do Ciclo Facer Camiño, actividade complementaria da exposición itinerante de mesmo nome, coordinada pola Academia Galega de Belas Artes, coa colaboración da Xunta de Galicia e que se pode visitar na Sala Municipal de Exposición en Tui estes días.

O compositor e académico Juan Pedro Durán Alonso disertará sobre “Música no final do Camiño”, e ao remate da conferencia está previsto un coloquio sobre a cultura do Camiño a Compostela que contará coa participación do historiador da Arte e académico Felipe-Senén López Gómez.