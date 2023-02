A Guarda vivirá un día histórico coa chegada de “O Gran Camiño” ao Trega

A segunda etapa terá lugar o venres 24 de febreiro cun total de 184,30km e 2577m. de desnivel rematando no cumio do Monte Santa Trega

A Volta a Galicia foi unha carreira por etapas que se disputou polo territorio galego dende 1933 (ano da súa primeira edición) e que foise sucedendo durante os anos (aínda que non de xeito continuado) ata o 2000, sendo a partires de 2002 relegada a categoría amateur.

Aínda así, existe unha grandísima lista de campións que disputaron ou conseguiron o triunfo nesta carreira. Nomes históricos no mundo do ciclismo como Miguel Induráin, Marino Lejarreta, Abraham Olano, Marco Pantani, Laurent Jalabert, Claudio Chiapucci, Frank Vandenbroucke ou Álvaro Pino formaron parte (ou gañaron) nalgunha das súas edicións. Unha proba que sempre atraía a grandes estrelas que contaban coa simpatía dos mellores equipos do mundo, e que cadraban os seus calendarios para dar o mellor dos espectáculos na ronda galega.

Con O Gran Camiño, búscase revitalizar esta carreira, coa imaxe e a posta en escena actualizadas e acorde aos tempos que corren, para retomala do xeito máis vangardista posible. Tentando que dende o primeiro momento esta proba conte co nivel, a repercusión e a fama que no seu día tivo a Volta a Galicia, atraendo ás grandes figuras mundiais do momento.

O proxecto encaixase do 23 ao 26 de febreiro, adaptándose así en datas ao resto do calendario e a loxística dos equipos, facilitando así o desprazamento de todas as estruturas que durante eses días compiten pola península.

O ciclismo é un deporte fascinante para o espectador. O seu principal activo radica na súa lexión mundial de seguidores en continuo auxe, sumado a que o espectáculo deportivo soe desenrolarse por paraxes evocadores. O ciclista popular non só emula aos seus ídolos comprando a súa mesma bicicleta ou equipación, xa que tamén se despraza coa súa familia a pedalear polos escenarios que contempla por TV.

O ciclismo evoluciona, os equipos evolucionan, as retransmisións evolucionan… e cremos firmemente que as demais carreiras debemos evolucionar e adaptar o noso produto ás novas tendencias mediáticas, para explotar ao máximo o potencial e as posibilidades que este deporte ofrece. A través desta singular carreira, ilustrarase ao mundo que Galicia e o gran destino, O Camiño dos Camiños, O Gran Camiño.

Ademais de crear afección, este tipo de carreiras serven para axudar a potenciar a implantación do uso da bicicleta como medio de transporte e actividade ao aire libre, sen focalizar o evento exclusivamente na versión competitiva da bicicleta.

O Gran Camiño será do 23 ao 26 de febreiro, catro días nos que o pelotón atravesará parte das diferentes paraxes da nosa rexión. Cada unha das catro provincias que conforman Galicia será protagonista nunha das catro etapas, cun percorrido moi atractivo tanto para o corredor como para o espectador, onde por seguro viviranse grandes momentos de loita, estratexia e deportividade.

Na Guarda O Gran Camiño chegará na segunda etapa do venres día 24 de febreiro, unha etapa que conta con 184,30km de percorrido e 2577m. de desnivel acumulado rematando no cumio do Monte Santa Trega.

Para A Guarda é un día histórico, porque é a primeira vez que unha etapa da Volta Ciclista chega a A Guarda, trátase dun espectáculo deportivo de primeiro nivel que se desenvolverá nun marco incomparable como é o monte Trega.

Para evitar problemas de tráfico que dificulten o normal funcionamento desta proba deportiva, habilitarase un servizo de bus dende as 12:00h do mediodía con saída dende o Centro Cultural que levará a todas aquelas persoas que desexen ver a carreira ata o cumio do Monte Santa Trega.

A chegada aproximada á Guarda está marcada entre as 14:50h e as 15:30h en función da velocidade da carreira.