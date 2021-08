A Guarda inaugura a exposición fotográfica “Facedoras do Baixo Miño” 

A inauguración, con invitación previa, terá lugar o mércores 18 de agosto ás 19:00h na Casa dos Alonso.

A Guarda acolle a partires do vindeiro mércores día 18 de agosto unha exposición fotográfica que leva por nome “Facedoras do Baixo Miño”, e que recolle unha selección de fotografías de Mar Caldas que amosan a aportación da muller a súa comunidade, cun recoñecemento ao seu traballo.

Este proxecto da continuidade ao de “Facedoras de Bueu” no que Mar Caldas quere transmitir o legado da muller na Galicia Rural, neste caso centrado na Comarca do Baixo Miño, e ao traballo da muller en diversos ámbitos coma o viveirismo, os cultivos de froitas e verduras, a artesanía ou o traballo do mar, coma é o caso das redeiras.

A exposición estará nos baixos da Casa dos Alonso dende o mércores 18 de agosto ata o 2 de setembro en horario de luns a venres de 9:00h a 14:30h.