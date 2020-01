A espectacular ‘Subida do Artístico Arco de Tabagón’ inicio da Festa da Saúde e San Brais no Rosal

San Xoán de Tabagón celebrará esta festa do 31 de xaneiro ao 2 de febreiro

A espectacular ‘Subida do Artístico Arco de Tabagón’ dará esta fin de semana o pistoletazo de saída aos tres días de actividades, música e tradicións da Festa da Saúde e San Brais. Do 31 de xaneiro ao 2 de febreiro, San Xoán de Tabagón será o epicentro da festa, que comezará xa o venres cunha gran tirada de fogo graneado (13.00 h) e coa Treboada Virxe do Alivio (16.00 h).

Será o preludio dun dos pratos fortes da festa: a subida do Arco (18.00 h). Veciñas e veciños reuniranse arredor deste ‘maio’ para izar entre un arco duns 14 metros de altura cunha estrutura de madeira que cada ano estrea deseño e incorpora novidades. Camelias, flores de mimosas, ramas de buxo, vimbios, laranxas e outras plantas decorarán un arco único en toda a provincia de Pontevedra que anuncia o inicio dunhas festas cunha profunda tradición. O resultado é un belo e artístico arco triunfal multicolor que se manterá en pé ata o domingo de Entroido e que representa a defensa da cultura, sensibilidade artística, traballo en equipo e unión e sacrificio polo ben do barrio. Tras esta tradicional subida haberá animado ambiente tradicional e, a partir das 22 h, animación musical co grupo D’Líder.

A fin de semana continuará coa seguinte programación:

SÁBADO 1 DE FEBREIRO

00, 11.00 e 12.00 h. Actos litúrxicos.

00 h. Entrada do grupo de treboada, gaitas e baile Virxe do Alivio.

00 h. Actuación das orquestras Fania Blanco Show e Trío Azar.

DOMINGO 2 DE FEBREIRO