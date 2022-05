A Deputación de Pontevedra destina 2,7 millóns a estender a cultura por todos os espazos da provincia

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou a programación cultural impulsada pola administración provincial que suma un orzamento global de 2.754.773 millóns de euros e que leva por lema: ‘Con-Fiando Cultura’, co obxectivo de “alimentar a confianza do público”.

Nunha comparecencia ante os xornalistas, Carmela Silva explicou que “da man da Axenda 2030” a Deputación de Pontevedra pretende “estender a cultura por todos os espazos da provincia”, ademais de impulsar ao sector profesional, recuperar a presenza da Cultura “na sociedade e na economía”, así como “alimentar a confianza do público”. “Temos claro que hai que apoiar e democratizar a cultura, e volver confiar nela e nos seus valores”, dixo.

Con estes obxectivos puxeron en marcha subvenciones e axudas que suman 640.000 euros, e que irán destinadas a entidades sen ánimo de lucro para que dediquen a actividades culturais, ou para o apoio de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas ou para aquelas escolas de música dependentes de asociacións.

Ademais ábrese o catálogo de grupos do ‘Pontegal’, para que as asociacións soliciten actuacións para os seus eventos durante todo o ano, cun orzamento de 600.000 euros. E outros 633.697 euros serán para o ‘Musigal’, que incluirá 55 concertos nos concellos da provincia.

Igualmente, a Deputación de Pontevedra continúa co ciclo de concertos de música clásico-contemporáneas ‘Música non ar’, que se celebran en espazos patrimoniais de todas as comarcas. Como novidade, preséntase ‘Ópera Papaguena’, un espectáculo de ópera contemporánea electrónica inspirada na parella de persoas-paxaro que aparecen na soada ópera da frauta máxica, de Mozart.

En leste mesmo apartado de Música e Artes escénicas ao que a Deputación destina 185.000 euros, tamén se inclúen ‘Bailando a Terra’ cun ciclo propio que achegará a danza a carballeiras, bosques, espazos de patrimonio fluvial e marítimo, ao longo da provincia. E a aposta polas compañías profesionais de teatro da provincia ‘Tornar ás táboas’, con programación nos 51 concellos con menos de 20.000 habitantes.

Outras propostas

Carmela Silva tamén anunciou que a programación cultural vinculada ao patrimonio inclúe tres propostas: ‘Tras as ameas’, nos castelos de Soutomaior e Sobroso entre xuño e outubro, ‘Historias cavadas’, visitas escenificadas aos castros musealizados da provincia e ‘Roteiros de arquitectura’, que percorren varias comarcas guiadas por profesionais. Todo iso cun orzamento de 35.000 euros.

Respecto a a escritura, cun orzamento de 18.000 euros, continúan a ‘ Escola de Letras’, os ‘Roteiros literarios’ e o apoio da Deputación ás Feiras do libro.

Tamén se reedita o apoio da Deputación aos nove festivais de cinema da provincia, baixo o paraugas da marca Rías Baixas Film Fest. Aquí tamén enmarcou outras accións como ‘Pontevedra, Estudio de cinema’ que patrocina as producións audiovisuais neste territorio; a ‘Pontevedra provincia Film Commission’ o servizo público e gratuíto que xestiona Turismo Rías Baixas para promover rodaxes neste destino e os ciclos ‘Mestre Mateo’ en colaboración coa Academia Galega do Audiovisual e ‘Cinema Abrandares’ xunto ao Consulado Xeral da República Arxentina en Vigo. Para esta programación relacionada co cinema a Deputación dedica 115.000 euros.

En canto á creación artística, Carmela Silva detallou que esta programación contén dúas iniciativas ás que destina un total de 100.000 euros e que son ‘Mulleres extramuros’, con intervencións artísticas no rural cunha perspectiva feminista e ‘ Depocrea’, que é un programa de residencias artísticas de creación compartida relacionado coas artes plásticas.

E están programadas numerosas exposicións na sede da Deputación en Vigo, nas súas salas Rosalía de Castro e Maruja Mallo, así como exposicións itinerantes e outras actividades artísticas ás que se destinan 40.000 euros

A programación cultural tamén contempla actividades singulares relacionadas coa celebración de datas sinaladas como son o Día de Rosalía (24 de febreiro), da Poesía (21 de marzo), do Teatro (27 de marzo), dás Artes Galegas (1 de abril), do Libro (23 de abril), da Danza (29 de abril), Día dás Letras galegas (17 de maio), da Música (21 de xuño), do Cinema (6 de outubro) ou do Patrimonio Audiovisual (27 de outubro).

“Comunidade cultural”

Carmela Silva tamén apuntou que a Deputación de Pontevedra destina 101.500 euros a “facer comunidade cultural” a través de iniciativas como o Culturgal, as Xornadas coa Asociación Galega Profesional dá Xestión Cultural, o Encontro Luso-galaico, o Encontro internacional de Mujeres de e na Escena. E que tamén apoia os premios ‘Otero Pedrayo’ e ‘Mulleres non foco’, aos que destina 15.000 euros.

En canto ás colaboracións enumerou as establecidas pola Deputación coa Academia do Audiovisual; cos Premios Martín Códax dá Música Galega; coas fundacións Laxeiro, Penzol e Marco de Vigo; co Museo do Pobo Galego; coa Asociación cultural pedagóxica Ponche nas Ondas e coa Universidade Nacional de Educación a Distancia.

Por último, Carmela Silva engadiu que a Deputación de Pontevedra tamén fai cultura desde outros servizos como a dinamización da lingua galega, o mantemento dos servizos de normalización lingüística nos concellos, apoio a publicacións, rehabilitación do patrimonio histórico-cultural, musealización de xacementos, o Certame Novos Valores ou os ‘Premios á Xuventude’.