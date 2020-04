A Deputación de Pontevedra desenvolve no Centro de Menores Príncipe Felipe un plan de continxencia específico

A institución tamén reforza a plataforma telemática para que os e as menores contacten coas súas familias potenciando o seu benestar emocional no confinamento

A Deputación de Pontevedra está a desenvolver no Centro de Menores Príncipe Felipe un plan de continxencia específico que va máis alá dos protocolos e normas establecidas. Trátase dun programa exhaustivo e diferenciado que foi elaborado para o persoal educativo, de limpeza, servizo de enfermería, mantemento, lavandería, vixilancia, manexo de residuos e desinfección. Este plan leva aparellada a realización de simulacros a fin que todo o persoal, caso de ser necesario, saiba como proceder en todo momento.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, supervisou o desenvolvemento deste plan, na reunión do Comité de Seguimento específico de Príncipe Felipe coas direccións dos centros, e puxo en valor a sucesión de medidas que se están a tomar cara ás e os menores e ao persoal que mantén a actividade. “Estase actuando e tomando decisións que van moito máis alá do que as normas esixen, insistiu a presidenta, porque para a Deputación de Pontevedra o Príncipe Felipe é unha prioridade”. Silva tamén coñeceu de primeira man o novo reforzo de material de protección no Centro, cun acopio de equipos EPI e de máscaras “para garantir e poder facer fronte a calquera continxencia que se poida producir, e que todo o persoal teña a súa disposición material de uso diario”.

Potenciar o benestar emocional dos rapaces e rapazas

O Comité de Seguimento de Príncipe Felipe tamén deu conta das novas medidas para potenciar o benestar emocional das e dos menores que, dixo Carmela Silva, “están asumindo esta situación dunha maneira extraordinaria”. Xa están en marcha novas iniciativas como o reforzo da plataforma telemática para que os nenos e nenas poidan contactar de xeito fluído coas súas familias mediante videoconferenciase para as que, amais, habilitáronse novos espazos en Agarimo e na Escola Fogar a fin de dotarlles de maior intimidade. Esta actuación únese ao reforzo dos equipamentos informáticos, con ata 100 novos PC e 160 monitores, para que os e as menores poidan seguir as tarefas escolares e teñan máis opcións de entretemento por Internet con plataformas de televisión como Disney+ e Netflix.

Por outra banda, nestes días festivos, o Centro está a desenvolver menús de sobremesas especiais, habituais destas datas de Semana Santa. “Trátase de que a rapazada estea na mesma situación que os demais cativos e cativas, ningún pode quedar á marxe, por isto cada día da semana teñen unha sobremesa especial”. Esta iniciativa se está a seguir no Centro, pero tamén cos nenos e nenas do Centro de Día que agora están coas súas familias, a quen levan estes e outros produtos da Semana Santa no kit de alimentación diario que reciben nos seus domicilios.