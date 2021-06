A Cruz de Lampedusa peregrina desde Vigo a Baiona por mar

O Centro Stella Maris de Vigo, en colaboración con Salvamento Marítimo e a Autoridade Portuaria, programou o traslado por mar da Cruz de Lampedusa desde o Porto de Vigo ao de Baiona, para sumarse así á homenaxe que esta Cruz peregrina renda ás vítimas da emigración que perderon a súa vida no mar.

Salvamento Marítimo, que posibilitou o rescate de tantas persoas, fixo o percorrido levándoa a bordo dunha das súas embarcacións. Ao embarque no peirao da Laxe no porto de Vigo asistiu o presidente da Autoridade Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña e tras unha breve parada no porto de Canido proseguiu a súa travesía ata Baiona onde chegou ás 13:00 h. onde o esperaban, entre outras personas, representantes do Concello, do Monte Real Club de Yates, da Diócese de Tui-Vigo e de Stella Maris.

Stella Maris quere solidarizarse de maneira especial cos acontecementos das últimas semanas, nos que miles de persoas arriscaron a súa vida cruzando a fronteira entre Marrocos e España.

Despois das declaracións, membros de Salvamento Marítimo procederon a baixar a Cruz da embarcación. No peirao foi recollida por integrantes de Stella Maris e desde alí transportada a pé ata a ex Colexiata e unha vez no seu interior, colocada preto do altar.

A Cruz de Lampedusa, construída no ano 2014 por Francesco Tuccio con restos de barcas naufragadas fronte á illa italiana de Lampedusa, converteuse nun símbolo do drama da migración. A súa peregrinación polo mundo pretende unha toma de conciencia sobre as causas e consecuencias da mobilidade humana, o achegamento a un problema global que afecta a todos, e a unión cos que participan e comprométense na súa solución.