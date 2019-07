A cantante americana Deborah Carter, gran cabeza de cartel da nova edición do Nigranjazz

A muller cobra protagonismo nesta treceava edición coa gran artista internacional Deborah Carter o día 27 (quen ademais ofrecerá unha masterclass) e o trío Hey Cats no escenario do Rilla na Rúa

O festival Nigranjazz, organizado polo Concello de Nigrán, contará na súa treceava edición o 26 e 27 de xullo no esteiro de A Foz (A Ramallosa) coa gran actuación estelar da cantante americana Deborah Carter o día 27, quen ademais ofrecerá unha master-class matinal no Auditorio do Concello para a que se abrirá a inscrición a vindeira semana. A programación, presentada hoxe oficialmente, outorga nesta ocasión o gran protagonismo á muller, xa que a esta artista únese o trío feminino e tamén internacional Hey Cats o venres 26 no escenario do Rilla na Rúa, evento gastronómico que un ano máis vai unido tamén ao Nigranjazz. Como xa é sinal de identidade do festival, os músicos galegos de jazz máis recoñecidos volverán a estar presentes en tódalas formacións feitas unha vez máis ex-profeso para o Nigranjazz, como Xosé Miguelez&Jean-Michel Pilc Quartet e o cuarteto de Pablo Castaño o venres 26 e o quinteto de Fernando Sánchez o 27 como antesala da actuación de Deborah Carter, quen tamén reúne para a ocasión a Xan Campos ao piano e Chus Pazos á batería xunto a Mark Zandveld ao contrabaixo. Off-Room, trío 100% nigranés, completan o cartel o día 27 no escenario Rilla na Rúa xunto as jams sessións posteriores aos concertos. O Nigranjazz, ao que se une Cervezas Alhambra como colaborador, conta tamén co apoio da Deputación de Pontevedra, a Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), a Fundación Mayeusis, Elemental Chefs, Rodosa ou ACentralFolque.

“Nigrán é xa unha referencia no circuíto nacional de jazz e o seguirá sendo nesta edición de marcado caracter feminino, feito de que estamos moi orgullosos”, resumiu o alcalde, Juan González, na presentación. “Deborah Carter é unha cantante de jazz de referencia en toda Europa, onde desenvolve o seu traballo, sabemos que vai causar unha gran sensación porque é unha vocalista impresionante cun estilo moi persoal. Ademais, contamos co trío feminino Hey Cats que reivindica firmemente o papel da muller no jazz ao punto de que son grandes investigadoras deste tema e interpretan só temas compostos por mulleres”, destaca Felipe Villar, director do Nigranjazz, quen incide no seu compromiso “de que a calidade artística prime sempre por riba de todo”. “Unha vez máis o Nigranjazz ofrece a oportunidade de gozar de artistas que difícilmente veñen ao noroeste peninsular e de actuacións únicas porque son formacións feitas para esta ocasión”.

Viernes 26: Martín Lopo Trío

Martín Lopo: Piano

Juan Alonso: Contrabajo

Juan Guerrero: Bateria

Sábado 27: Rubén Fernández Cuarteto

Rubén Fernández: Voz

Suníl López: Piano

Juansi Santomé: Contrabajo

Max Gómez: Bateria

* Máis información de cada grupo e fotos no dossier que ven adxunto no enlace.

BREVE HISTORIA DO FESTIVAL

O Nigranjazz, festival señeiro do Concello de Nigrán, cumpre 13 anos sendo o máis lonxevo organizado dende o consistorio e o único adicado ao jazz de toda a comarca do Val Miñor. Actualmente está considerado entre músicos, afeccionados e prensa especializada como un dos mellores do noroeste peninsular debido á calidade dos artistas que nel participan. A diferenza doutros festivais, aposta por un jazz puro, lonxano das vangardas. Sempre con entrada gratuíta, celébrase no espazo clasificado na Rede Natura do esteiro de A Foz, na Ramallosa, dende que en 2007 o impulsasen veciños de Nigrán entusiastas desta música, manténdose activos na organización co músico Felipe Villar á cabeza. Dende entón, conseguiuse achegar a Nigrán a algúns dos mellores artistas a nivel internacional, por el desfilaron, entre outros, Peter Bernstein, Gilad Hekselman, Bill McHenry, Jorge Rossy, Marteen Hogenhuis, Joe Martin, Chris Cheek, Kurt Rosenwinkel… Pero non hai que esquecer que o festival é tamén un espazo para os cada vez máis e mellores músicos de jazz galegos, así, é xa tradición que se integren nas formacións internacionais músicos locais, compoñendo agrupacións en exclusiva para o evento e dando a oportunidade aos músicos de aquí de presentar os seus traballos. Compre destacar que o Nigranjazz outorga tamén especial relevancia á relación galaico-portuguesa, consagrando algunha edición unicamente a elo e invitando sempre a artistas lusos a participar.