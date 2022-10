A Cañiza presenta a III Edición da xornada gastronómica do ‘COCIDO CAÑICENSE’

A hostelería da Cañiza xa está preparada para servir durante o último fin de semana de outubro o “COCIDO CAÑICENSE”, un prato singular con identidade propia

“Un menú que se pode saborear durante todo o ano nos restaurantes da Cañiza, pero que é nesta época de fríos e choiva cando alcanza o seu maior sabor e exquisitez” Con estas palabras o alcalde da Cañiza, Luis Piña, comezou a presentación desta III edición do Cocido Cañicense. Un evento gastronómico promovido, impulsado e organizado conxuntamente polo concello e polos hostaleiros locais.

O sábado 29 e o domingo 30 de outubro A Cañiza inaugura a súa temporada de cocidos. Un atractivo culinario que ven a engadirse aos outros moitos activos turísticos deste Municipio.

Na presentación destas novas xornadas gastronómicas o Alcalde destacou que “A Cañiza históricamente é coñecida polos seus cocidos e dende o Goberno Local se está apostando por este activo culinario como un recurso endóxeno de primeira calidade”. Luis Piña ensalzou a calidade do Cocido Cañicense, coñecido prácticamente por todos os paladares do sur de Galicia e tamén de moitas zonas do norte de Portugal e que ten unha identidade propia con “ADN Cañicense”. Agradeceu a implicación dos restaurantes e das bodegas que están traballando xa para que esta III edición poida saldarse cun rotundo éxito de calidade e participación. Para rematar invitou a todos a visitar A Cañiza, non solo durante este fin de semana especial, senon durante todo o ano.

Na súa intervención o Alcalde agradeceu unha vez máis o apoio incondicional que Zona Franca de Vigo, a través do seu presidente, ofrece á gastronomía e á hostelería local e sobre todo o traballo, aposta e compromiso que ten adquirido coa Cañiza.

O Alcalde tamén agradeceu o apoio da Deputación Provincial de Pontevedra “sempre cumplidora” coa localidade e así o trasladou á Deputada Provincial Olga García que hoxe tamén visitou A Cañiza. Na súa intervención a Deputada agradeceu a invitación e quixo poñer en valor a dedicación e o esforzo que o Goberno Local está facendo para que o cocido cañicense siga sendo un referente gastronómico na Provincia de Pontevedra e por suposto en toda Galicia.

Agradecemento extensivo tamén ao Alcalde do Concello Ourensán de Melón, Emilio Díaz, presente tamén neste acto. Un Concello Irmá co que A Cañiza mantén durante todo o ano unha forte e bilateral relación, reforzada con compromisos compartidos tan importantes como o Servizo de Atención Temperá ou a posta en marcha do proxecto turístico e sendeirista “Entre Abadías”.

Pola súa banda o rexedor Emilio Díaz agradeceu a invitación e ratificou o compromiso mutuo coa Cañiza, recoñecendo ser un dos mellores defensores do noso cocido.

Ao rematar tomou a palabra David Regades, quen deixou patente o seu afecto e cariño pola Cañiza. “Encantado de estar na presentación da I edición en febreiro de 2020, en outubro de 2021 e novamente este ano”, comentou o Presidente do Consorcio da Zona Franca de Vigo que ademáis se definiu como “unha desas persoas que se desprazan á Cañiza para saborear os seus cocidos”. “Un prato único ao que ninguén pode ser indiferente e que unido ao carisma e cariño das mulleres e homes da Cañiza, fan que visitar este pobo sexa toda unha experiencia”.

Ademáis manifestou que nunca antes Zona Franca estivera na Cañiza como agora, co goberno de Luis Piña, amigo persoal. Na súa intervención David Regades deixou constancia de que Zona Franca está na presentación deste evento porque a gastronomía tamén é economía e polo tanto hai que promocionala e impulsala e ratificou o seu compromiso persoal coa Cañiza.

O COCIDO E A CAÑIZA VEÑEN DA MAN DENDE AS SÚAS ORIXES

A Cañiza é terra famosa pola calidade dos seus xamóns e polos seus excelentes cocidos. Dos mellores de Galicia. Por iso e co inicio do outono, restaurantes e concello poñen en marcha esta nova edición, coincidindo coa baixada das temperaturas que é como mellor se saborea este prato único que durante décadas congregou entorno ás mesas das nosas xentes a familias e amigos.

E o seu segredo está envolto nos suaves aires das nosas montañas que posúen un microclima especial para o curado dos produtos do porco. Un aire frío e seco que consegue optimizar o curado e outorgar ás carnes o mellor sabor.

A RECETA DO «COCIDO CAÑICENSE»

Son moitos os padais que xa coñecen o cocido cañicense, pero promovido polo Concello, os hostaleiros da Cañiza organizan esta terceira edición, esmerándose en cociñar este prato tradicional preparado con chourizo de cebola e de carne, fuciño, rabo, orella, cacheira, lacón, touciño e costela de porco completado con pito, carne de vacún, patacas, fabas, garavanzos, cenorias e verdura ou repolo. Todo iso acompañado con pan rústico e pan de millo ou “Bica” e regado polos viños brancos e tintos, a gusto do cliente, da denominación de orixen Rías Baixas, tamén da Cañiza, Abelan e Eido da Fonte.

Antes ou despois deste prato ofrecerase un caldo servido en tazón. E como en toda boa comida, non pode faltar a sobremesa. Arroz con leite ou leite frita e café.

Ademáis haberá un pequeño agasallo para cada comensal, ata esgotar existencias.