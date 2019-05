A baía de Baiona será escenario un ano máis da regata de primavera Trofeo Repsol

A competición presentouse oficialmente esta mañá na sede do Club. O acto contou coa presenza do presidente do Monte Real, José Luis Álvarez; do alcalde de Baiona, Ángel Rodal; da responsable de Marina e Pesca de Repsol, Inés González, do xefe do servizo de deportes da provincia de Pontevedra, Daniel Benavides, e o vicepresidente do Monte Real, Alejandro Retolaza, que ofreceu todos os detalles do trofeo.