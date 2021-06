A arquitectura natural das Illas Cíes a estudo nun encontro internacional en Venecia

O arquipélago vigués estará presente no Workshop de Arquitectura de Venecia, que se celebra do 28 de xuño ao 16 de xullo, baixo o lema “Illas. Arquitectura e paisaxe de auga” co obxectivo de estudar as paisaxes insulares

O Concello de Vigo participa neste evento organizado por Uniscape, a rede de universidades que promove os principios da Convención Europea da Paisaxe no ámbito da arquitectura, e a Universidade IUAV de Venecia. Esta edición estará dedicada ás paisaxes insulares e “falará da arquitectura natural das Illas Cíes”, ha apuntando o rexedor.

As Illas Cíes estarán no Workshop de Arquitectura de Venecia xunto con Isla Cristina, Canarias, Eivissa e Menorca e xunto a un amplo número de illas e arquipélagos de todo o mundo. O encontro estudará como a paisaxe ten un vínculo forte e esencial coa arquitectura e contará coa participación de 25 equipos de 25 illas durante as tres semanas coa presenza de 1.200 estudantes de arquitectura, liderados por profesores e deseñadores de renome internacional.