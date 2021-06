Primeira xornada da Semana Azul nas augas da praia da Ladeira en Baiona

Hoxe foi o primeiro dos 3 días da nova Campaña Escolar de Fomento de Deportes Náuticos “Semana Azul 2021”, que as Concellerías de Deportes e Actividades Marítimas de Baiona organizan nas instalacións de WetSport Ladeira e na propia praia como centro neurálxico do devandito programa.

A campaña deste 2021, presenta moitas novidades e a primeira é a aglutinar a mesma en tres días en xornada de mañá e tarde e onde os participantes poderán desenvolver e penetrarse en deportes náuticos como: #Ver lixeira, Pádel surf, windsurf, piragüismo, surf e kitesurf.

No caso do surf volve incorporar á campaña de fomento dos deportes náuticos e a oferta do kitesurf é totalmente nova. A idea é realizar xornadas continuas onde os participantes pasarán desde as 11.00 h ata as 18.00 h realizando deportes náuticos facendo unha breve parada ao mediodía para tomar un bocadillo e repoñer forzas.

Hoxe participaron escolares de 8 a 10 anos, o día 24 será a quenda dos de 11 a 13 anos, o día 25 de xuño participarán os de máis de catorce anos.

Esta nova campaña nace coa intención de fomentar e achegar o mar como espazo de lecer e deporte aos máis novos e tentar desenvolver un hábito deportivo entre a poboación. Coa posta en marcha da Semana Azul do 2021, tamén se abre o período de inscricións para todos aqueles interesados en realizar algún curso de iniciación das actividades deportivas náuticas que para o presente período de verán ten previsto desenvolver o Concello de Baiona que son: Vela Lixeira, Windsurf, Piragüismo e paddel surf