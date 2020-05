A Área Sanitaria de Vigo vai pór en marcha un proxecto pioneiro en España para garantir áreas libres de virus circulante

Pooling

O proxecto da Área Sanitaria de Vigo baséase no uso, por primeira vez en España, dunha técnica coñecida como pooling, que permite analizar nun único test as mostras de varios cidadáns, multiplicando a capacidade de avaliación actual. “Consiste en agrupar as mostras de diferentes persoas e procesalas xuntas, como se fosen as de un só individuo. Se o resultado do procesamento da mostra resultante é negativo, se infire que cada unha das mostras orixinais son tamén negativas, co que se habería aforrado o tempo e capacidade que conlevaría o estudo individual de cada unha das mostras orixinais. Polo tanto, este sistema resulta de grande utilidade e eficiencia nas contornas con maior probabilidade de que os resultados sexan negativos, como sucede na actual fase de desescalada”, explicou o doutor Regueiro. Se, pola contra, o resultado global é positivo, tense que separar as mostras para volvelas a procesar, ou ben dividindo a mostra conxunta en fraccións máis pequenas ou analizando cada unha delas de xeito individual.

No servizo de Microbioloxía da Área Sanitaria de Vigo procésanse cada día unhas 1400 probas, utilizando distintos equipos, con distintas capacidades e velocidades de resposta. Así, lévanse realizadas máis de 45.000 PCR, entre elas a maioría das tomadas nas residencias socio-sanitarias da comunidade galega.

Segundo explicou Benito Regueiro, “os sistemas de testado por grupos foron utilizados por primeira vez no exército americano para o diagnóstico da sífilis; e este agrupamento de mostras para RT-PCR xa ten demostrado a súa efectividade en estudos de cribado de VIH, Chlamydia, Malaria, Influenza etc. No momento actual tamén tense planteado a utilización de grandes pools de mostras para a detección de COVID-19 en Nebraska (USA) e Israel”.