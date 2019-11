A Agrupación Musical de Goián logra un 1º Premio no XIII Certame Galego de Bandas de Música

Foi na sección terceira (ata 50 músicos), na que tamén acadou o Premio á “Mellor interpretación dunha obra de temática galega” por “Lobo de Río” de Andrés Álvarez.

Por segundo ano, a Agrupación Musical de Goián acudiu ao Certame cunha obra do compositor goianés. Neste caso inspirada nun cadro do ilustre pintor Antonio Fernández: o retrato do “Tío Cila, Lobo de Río” (década de 1950), na que plasma ao tío Cila, veciño de Goián, ao rematar unha xornada de pesca no río Miño.

O dobre éxito acadado pola banda é o resultado de moitas semanas de traballo baixo a batuta do mestre Pedro Villlarroel. Así o valorou o xurado internacional formado por Frank de Vuyst, Laurence Roman e Luis Serrano Alarcón.