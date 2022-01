44 familias plantan unha árbore no monte de Teixugueiras para educar en valores medio ambientais

A Escola Infantil Dalila organizou este proxecto, en colaboración co Concello de Marín, a Fundación Xoán XXIII e Voz Natura para tratar cos máis pequenos a importancia do medio ambiente e dá vida sostible.

A educación é a base dous valores que nos constrúen coma sociedade. Sábenno ben na Escola Infantil Dalila, que esta mañá quixeron instruír aos seus pequenos e pequenas valóresnos dá sostibilidade e ou respecto ao medio ambiente a través dun proxecto de plantación de árbores non monte Teixugueiras, en Mogor. As concelleiras Marián Sanmartín e Cristina Acuña acudiron ata ou lugar, de propiedade municipal e que foi cedido para esta actividade, que se converterá desde hoxe non “Bosque dous Nenos”.

Plantáronse castaños, cerdeira, maceiras, madroños e outras especies que agora crecerán neste espectacular miradoiro sobre Mogor

E lla educación en valores medio ambientais fose pouco, a actividade tamén supuxo un importante reto de visibilidade, xa que foron vos usuarios dá Fundación Xoán XXIII que actualmente cursan Xardinaría vos que titorizaron ás familias na plantación do seu árbore.

En total, participaron 44 familias en dúas quendas. Cada árbore leva unha placa co nome dá familia, que se compromete a coidar do exemplar ao longo do ano, véndoo medrar e converterse nunha árbore frondosa.