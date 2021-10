400 ciclistas participarán na 6º edición da Marcha Cicloturista “Clásica Álvaro Pino”

Este domingo celebrarase a 6ª edición da Marcha Cicloturista “Clásica Álvaro Pino”. A proba que ten a súa saída e meta en Ponteareas, dará comezo ás 9:00h

Participarán 400 ciclistas que percorrerán 110 quilómetros con 2.316 metros de desnivel, pasando por 7 concellos e 3 altos de montaña: Ponteareas, Mondariz Balneario, Mondariz, Covelo, As Neves , Salvaterra e A Cañiza. Entre os participantes atópanse nomes destacados do deporte como o propio Álvaro Pino, Óscar Pereiro, Gustavo César Veloso e Borja Gómez.

No avituallamento, que terá lugar na Praza Maior da Cañiza, o Alcalde Luis Piña xunto con Alvaro Pino entregarán aos participantes unha proba do xamón da Cañiza, o mellor abandeirado gastronómico do noso Concello.

O pasado 17 de xulio tivo lugar a presentación do maillot conmemorativo da Marcha no alto da Franqueira, un dos altos de montaña da proba deste domingo

Xunto a Alvaro Pino, o Deputado de Deportes Gorka Gómez, o Alcalde da Cañiza, o concelleiro de Ponteareas Miguel Bouzó e o presidente da asociación organizadora Pedro Alfaro.