1.246 carteis de 64 países consagran a Bienal Internacional de Cartelísmo Terras Gauda como referente do deseño gráfico contemporáneo

A décimo quinta edición da Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón Gauda reuniu ao xurado para elixir as obras premiadas e finalistas entre os 1.249 carteis presentados, procedentes de 64 diferentes países

Unha diversidade de propostas que consolida ao certame como referente para a comunidade creativa de todo o mundo e converte a Vigo en centro do deseño gráfico contemporáneo.

“Nesta sala de exposicións da Estación Marítima de Vigo concéntranse carteis procedentes de Europa, Asia, África, América e Oceanía. É a grandeza da Bienal, a través da que tendemos pontes culturais con diversos países, co deseño gráfico como fío condutor e aglutinador. Ante todas estas obras, a nosa reflexión é que a arte traspasa fronteiras, idiomas e culturas”, manifestou José María Fonseca Moretón, presidente do Grupo Vitivinícola Terras Gauda e tamén do xurado.

De Norte a Sur e de Leste a Oeste, consagrados artistas, mozos creadores, estudos de deseño e profesores universitarios de todo o mundo interpretaron e plasmado nun cartel a fusión entre a arte e o viño, a esencia desta Bienal. De Europa a participación máis elevada foi de Austria, con 112 carteis, seguida de Italia, con 99 obras

Procedentes de América, 89 propostas de Estados Unidos. México é outro dos países americanos cunha notable presenza de pezas gráficas: 58. Tamén se recibiron carteis de Canadá, Brasil, República Dominicana, Cuba ou Arxentina. Orixinalidade e creatividade desde o continente africano con seis países representados: Mauricio, Tunes, Marrocos, Ruanda e Zimbabwe. Diversidade de orixe tamén de Asia: Xapón, China, India, Taiwan, Filipinas, Iemen, Casaquistán, Líbano ou Irán, entre outros. E de Oceanía, Australia.

Javier Mariscal no xurado da Bienal

Por segunda vez, o deseñador e artista gráfico Javier Mariscal forma parte do xurado da Bienal, na que tamén participou en 2003. Outros coñecidos profesionais convidados son Marcelo Ghio, director de Experimenta, ou Eva Unt e Margus Tammik, do estudo de deseño de Estonia Unt/ Tammik, gañadores da pasada edición.

Como recoñecemento público aos deseñadores e para poñer en valor o seu talento e esforzo, a Bienal Internacional de Cartelismo de Terras Gauda é a única que organiza unha exposición con todos os carteis participantes, que permanecerá aberta ao público desde mañá sábado, 26 de marzo, ata o 4 de maio.

A Bienal Internacional de Cartelismo de Terras Gauda é a única no mundo que organiza unha exposición con todos os carteis participantes, como recoñecemento público aos deseñadores e para poñer en valor o seu talento e esforzo. A exposición permanecerá aberta ao público desde este sábado, 26 de marzo, ata o 4 de maio, de martes a domingo, en horario de 11 a 14 e de 18 a 21 horas.

PREMIOS

Bodegas Terras Gauda reparte 16.000 euros en metálico:

1º Premio: 10.000 euros e 1º Accésit Autoridade Portuaria de Vigo, 2º Accésit e Mención Especial: 2.000 euros cada un. O fallo do xurado farase público o 6 de maio, durante a entrega de premios, que terá lugar na Estación Marítima de Vigo.

Os finalistas e premiados da Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón optarán, posteriormente, a deseñar a imaxe publicitaria para as dúas próximas edicións das Xornadas de portas abertas dás roteiros dous viños de Galicia de Turismo de Galicia.