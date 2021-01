Zona Franca realizará un plan estratéxico na Cañiza e a súa contorna con accións concretas para tomar decisións de futuro

O Consorcio da Zona Franca poñerá en marcha o desenvolvemento dun plan estratéxico sobre A Cañiza e a súa contorna. O delegado do Estado, David Regades, asinou hoxe un acordo co alcalde da Cañiza, Luís Piña, para realizar este traballo de análise, que permitirá establecer os mecanismos necesarios para a toma de decisións.

O traballo comezará cun diagnóstico estratéxico con toda a información e datos obxectivos do municipio e a súa contorna. Non só analizarase a economía, o tecido empresarial e a situación social ou tecnolóxica, senón tamén a repercusión da crise do covid. A información sintetizarase nunha matriz DAFO, cun informe final que incluirá cada sector, áreas económicas e o futuro potencial que ten A Cañiza e a súa contorna e a súa repercusión no desenvolvemento económico na súa área.

O delegado de Zona Franca, David Regades, explicou que “o alcalde me pediu que fose un proceso participativo e por iso non só estará a visión dos expertos, senón que tamén vai participar a economía da Cañiza para recompilar opinións, percepcións e ideas de axentes e entidades público-privadas relevantes sobre a situación actual e os retos futuros”. Tamén se estudarán casos de éxito, modelos similares no mundo, “para traer eses exemplos nacionais ou internacionais que poidan ser inspiradores”.

Con todo iso farase un plan operativo coas actuacións e instrumentos que se deben implementar, coas accións xerais para A Cañiza e a súa área de influencia. Finalmente poñeranse sobre a mesa as propostas de colaboración, instrumentos públicos ou axudas públicas que se poden poñer en marcha para desenvolver todas as ideas, que serán tamén no ámbito público-privado.

David Regades engadiu que “todo este proceso terá a súa propia folla de roteiro para que non quede nun documento, senón que se converta en realidade. O alcalde insistiume que moitos estudos quedáronse no tinteiro, así que se elaborarán unha batería de indicadores para avaliar as accións emprendidas e tomar medidas concretas”. Xunto a todo iso haberá un comité de seguimento desde Zona Franca, onde estará persoal do Concello da Cañiza, para a supervisión dos traballos.

O alcalde, Luís Piña, agradeceu a David Regades o acordo e mostrouse “moi ilusionado porque é algo extraordinario, porque é unha implicación de Zona Franca que vai máis aló do habitual. É a primeira vez na historia que unha entidade como o coloso de Zona Franca implícase cun Concello como A Cañiza”. Piña resumiu que se trata de “xerar actividade económica no noso territorio, porque temos moito futuro”.