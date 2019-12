Zona Franca realizará o Plan Estratéxico Económico para o Concello de Baiona

Cooperar na realización dun plan estratéxico que marque as liñas mestras das accións que se deben levar a cabo para o desenvolvemento de Baiona durante o próximos cinco anos foi o núcleo da reunión mantida entre o alcalde de Baiona, Carlos Gómez e o delegado, David Regades.

Dentro do marco xeral de estudo e planificación que o concello quere poñer en marcha, Regades comprometeuse a que a Zona Franca encargarase especificamente, da área que concierne a como potenciar o desenvolvemento económico do municipio para facilitar o nacemento de novos proxectos empresariais, a súa instalación en contornas adecuadas e sustentables, do acceso ao capital dos devanditos proxectos, da mellora da competitividade dos negocios existentes e do desenvolvemento da capacidade exportadora do tecido empresarial baionés. Todo iso desde a idea do beneficio social, buscando o maior grao posible de consenso para que nese ámbito territorial déanse as condicións para esta acción transformadora.