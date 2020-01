Zona Franca presentará en marzo as conclusións do seu programa “Mulleres Conselleiras de Galicia”

“Desde Zona Franca apostamos firmemente polo talento e a diversidade nas empresas, por iso puxemos en marcha o Programa Conselleiras de Galicia, un programa que nace para impulsar e visibilizar o papel da muller nos órganos de goberno do noso tecido empresarial” Con estas palabras de David Regades comezou esta mañá a cuarta mesa de traballo dun estudo sobre a presenza da muller nos consellos de administración que presentará as súas conclusións o próximo mes de marzo e que hoxe trouxo a Vigo á conselleira de Bankia, Viscofan e Acerinox, Laura González- Molero quen falou sobre “Valor e idoneidade dos consellos de administración nas empresas”.

Durante a súa intervención, a ourensá Laura González- Molero, conselleira de tres empresas do Ibex 35 e presidenta da Asociación para o Progreso da Dirección, dixo que se os procesos de selección, tanto para postos de dirección como para postos nos consellos de administración, conseguimos que se realicen dunha forma transparente en que o único que prime sexa o mérito, iso fará que as taxas de mulleres sexan moito maiores e, mesmo que cheguen a superar ás de homes xa que as mulleres hoxe son o 60 por cento das tituladas universitarias con normalmente os mellores expedientes.

A pesar de que durante o pasado ano acelerouse a contratación de mulleres, en España dos 456 administradores das compañías cotizadas só 126 son mulleres. É este ano 2020 é a data fixada para que os consellos de administración das empresas cotizadas en Bolsa alcancen o obxectivo do 30 por cento de presenza de mulleres recomendado no Código de Bo Goberno da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Durante a súa intervención, a relatora manifestou a súa esperanza de que “posiblemente esta primavera, cando se renoven as xuntas xerais de accionistas, esteamos preto do obxectivo marcado”.

Para que en Galicia consígase esa meta, este programa de estudo e debate de Zona Franca que comezou no mes de xullo, reuniu a importantes cargos de dirección de empresas quen, despois desta sesión de hoxe, concluirán o seu traballo coa elaboración dun informe final no que se presentará un diagnóstico da situación real na empresa galega, identificaranse as barreiras existentes no ámbito empresarial que frean o acceso das mulleres aos Consellos de Administración e sentarán as bases para accións específicas que aceleren o necesario avance.

Sobre esta necesidade, Regades puxo de manifesto que “aínda que a Lei de Igualdade estipula que as empresas que non presentan contas abreviadas deberían presentar en oito anos unha porcentaxe de polo menos o 40% de mulleres no seu consello de administración, as porcentaxes actuais en Galicia non superan o trece por cento”. O Delegado insistiu na necesidade deste tipo de estudos e traballos que leva a cabo a Zona Franca xa que nas empresas galegas existe aínda un desequilibrio entre o número de mulleres profesionais cualificadas e capacitadas e a representación que estas teñen nos consellos de administración e nos cadros directivos das compañías. Por iso as opinións expostas nas mesas de traballo Programa Conselleiras de Galicia serán vitais para garantir a adecuación das accións ás necesidades reais e contribuír así a eliminar as barreiras existentes.