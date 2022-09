Zona Franca lanza a quinta edición de ViaExterior, o programa para a internacionalización de empresas galegas

A convocatoria que xa está aberta, está dirixida a pequenas e medianas compañías que desexen iniciar ou consolidar os seus plans de expansión a mercados exteriores e a inscrición pódese formalizar con carácter en liña ata o 30 de setembro na web viaexterior.com

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV), David Regades, presentou esta mañá a V edición de ViaExterior, a aceleradora multisectorial promovida pola propia entidade, que asesora e forma a pequenas e medianas empresas galegas para iniciar ou consolidar os seus plans de expansión a mercados exteriores.

As compañías interesadas en participar nesta nova convocatoria xa poden formalizar a súa inscrición con carácter en liña ata o 30 de setembro a través da web viaexterior.com.

David Regades: “O éxito dos vosos proxectos é o éxito da nosa economía e é o éxito da Zona Franca de Vigo”

Na súa intervención, Regades sinalou que “son máis de cen as empresas que pasaron por ViaExterior e o 90% logrou entrar en polo menos un novo mercado, o que mostra que o éxito do programa está garantido”. Engadiu que, ademais, “debido ao aumento das exportacións, estas empresas tiveron que contratar persoal para a área internacional, tras o seu paso polo programa”. O delegado do Estado animou “a todas as empresas que estean a pensar en dar o salto internacional a participar en ViaExterior, porque se abren oportunidades nunha contorna cada vez máis competitivo”.

Do total de candidaturas presentadas, seleccionaranse 20 empresas que durante 7 meses recibirán formación e asesoramento personalizado a través de tres fases: estratexia, aceleración e acceso a financiamento.

Estas tres etapas contemplan talleres presenciais con enfoque práctico impartidos por expertos en mercados internacionais, un campus de formación en liña con acceso 24 horas, un titor para realizar un plan de internacionalización individualizado, coaching, vixilancia competitiva e un foro de financiamento e investimento ao concluír o programa.

Xornadas informativas

O Consorcio da Zona Franca de Vigo desenvolverá dúas xornadas informativas sobre ViaExterior V para explicar o programa ás empresas interesadas e liquidar posibles dúbidas. A primeira sesión será o luns 12 de setembro ás 9:30 horas a través de Zoom.

Posteriormente, o xoves 15 de setembro, ás 12:00 horas, celebrarase un evento informativo na sede da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, en Ourense, que contará coa presenza do delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV), David Regades. Non é necesaria inscrición previa en ningún dos eventos.