Zona Franca investirá máis de seis millóns de euros na construcción de 14 naves no polígono de Porto do Molle

O Concello de Nigrán outorga licenza a Zona Franca para ampliar Porto do Molle con 14 naves de talleres e oficinas, un novo complexo, baseado nunha repetición dun módulo con moi pequenas variacións e que ocupará dúas parcelas de 10.710 metros cadrados, situadas fronte ao Centro de Negocios

O Alcalde de Nigrán notificou esta mañá ao Delegado da Zona Franca, David Regades que o concello acaba de aprobar a concesión de licenza de obra ás novas naves coas que Zona Franca quere responder á crecente demanda de instalación das pemes no parque empresarial de Porto do Molle. Unha actuación na que Zona Franca investirá máis de seis millóns de euros e que espera poder comezar leste mesmo outono unha vez resolvido o pertinente concurso público de obra que, sen perder un minuto, Regades levará a aprobación á reunión do Comité Executivo deste mes de maio.

As novas construcións, de deseño innovador e afastado da estética da industria tradicional levantaranse sobre dúas parcelas situadas fronte ao Centro de Negocios e combinarán o espazo de 14 naves, con 28 talleres e 14 oficinas que se poderán alugar conxunta ou separadamente. Terán uns tamaños que oscilarán entre os 300 e os 500 m2 e deseñáronse coa flexibilidade de agrupar varios módulos para responder ás diferentes necesidades empresariais. “É un gran proxecto co que daremos facilidades a pequenas e medianas empresas que non queiran acometer un gran investimento para o inicio da súa actividade” declarou Regades que tamén fixo público que estas naves comercializaranse en réxime de aluguer a prezos axustados a estes tempos de crises.

Desde hai tempo, o Consorcio non ten dispoñible neste parque ningunha nave en aluguer para actividades industriais ou de almacenamento. A obra sairá agora a concurso público cun prezo de execución de 6.300.000€ e un prazo de execución de 18 meses. “Coa construción destas naves continuamos coa estratexia de investimento de Zona Franca para a reactivación duns dos sectores tractores da nosa economía como é o sector da construción” dixo Regades quen engadiu que “non só trátase de construír senón de realizar edificios emblemáticos que sexan a mellor carta de presentación para as nosas empresas axustada a todos os parámetros de adecuación e integración ambiental”.

O proxecto do arquitecto Pablo Menéndez propón levantar un conxunto de construcións industriais cuxo deseño non só responde a criterios técnicos e funcionais, se non que conforma un “complexo ou centro industrial” nunha contorna luminosa, optimista e atractivo o que achegará un valor engadido ás empresas usuarias e os seus visitantes.

A obra tamén contempla o obxectivo “ INDUSTRY ZERO PROJECT” que pretende realizar as edificacións industriais con niveis mínimos de emisión de CO2. Así, dentro da Acción polo clima a Directiva 2012/27/UE este deseño exponse co triplo obxectivo “20-20-20”, que de forma regulatoria pretende: 20% Redución consumo enerxético; 20% Redución emisións de gases efecto invernadoiro e 20% de contribución de enerxías renovables. Como resultado espérase conseguir a máxima cualificación enerxética tipo “A”, cando por cumprimento de CTE para a industria sería suficiente letra “ B”. Esta cualificación, ademais de ser boa para o planeta pola redución considerable de emisións e gases efecto invernadoiro, tamén supoñerá un aforro para os ocupantes destes edificios industriais que debido ao aproveitamento das medidas pasivas e o rendemento e achega das enerxías renovables poderán reducir as súas facturas de enerxía nun 50%.