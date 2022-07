Zona Franca de Vigo presentou as 25 empresas mellor posicionadas na Clasificación Ardán de Empresas Intelixentes de Galicia deste ano

David Regades presentou a lista das 25 compañías que son o máis selecto do tecido empresarial, ao combinar o beneficio cun crecemento sostible e inclusivo

O Consorcio da Zona Franca de Vigo presentou a Clasificación Ardán de Empresas Intelixentes de Galicia deste ano, coas 25 empresas mellor posicionadas e que son o máis selecto do tecido empresarial. O delegado do Estado, David Regades; estivo acompañado polo coordinador do estudo, o catedrático da Universidade de Vigo Xosé H. Vázquez; a coordinadora da Cátedra Ardán, Belén Fernández-Feijóo; a responsable de Ardán, Susana Lama; así como dous representantes de empresas que ocupan posicións de liderado na clasificación: Xavier Castaño García, socio de Igalia; e Gabriel Gómez Celaya, director xeral de Marine Instruments. A clasificación encabézao a viguesa Hermasa.

Zona Franca busca difundir a marca de “empresa intelixente” para que cada ano haxa máis compañías galegas na clasificación de Ardán

David Regades asegurou que “a nosa intención é difundir a marca de “empresa intelixente” no armazón produtivo galego, porque queremos que cada ano haxa máis empresas participando e mostrando que a xestión require dunha visión e un propósito que se sustenta nas preocupacións económico-financeiras, pero que tamén alcanza a outros valores relacionados coa xustiza social ou o coidado do medioambiente”.

O delegado do Estado explicou na súa presentación que “o interese constante do Consorcio por xerar coñecemento sobre o desempeño empresarial levounos fai xa cinco anos a abordar este estudo” e concluíu “síntome moi orgulloso de apostar por un estudo, cuxa metodoloxía e enfoque foi novo nos seus inicios e supuxo unha anticipación ao que agora é unha das correntes máis importantes no campo da xestión empresarial”.

O catedrático da Universidade de Vigo Xosé H. Vázquez, sinalou que “o perfil dominante de empresa intelixente en Galicia é o dunha organización intensiva en coñecemento e, particularmente, vinculada ás tecnoloxías da información e comunicación. Outros perfís presentes son os asociados ao coidado do medioambiente e/o de tecnoloxía media/baixa, pero con modelos de negocio en forte crecemento, onde a innovación e a apertura a novos mercados marca a diferenza entre o novo e o tradicional”.

Xavier Castaño, socio de Igalia, consultoría especializada en software libre, explicou que “somos unha empresa moi especializada e necesitamos persoal altamente cualificado”, ademais de precisar que “temos unha estrutura de organización asemblearia, funcionamos como unha cooperativa”.

Gabriel Gómez Celaya, director xeral de Marine Instruments, lembrou que a compañía de boias satelitales xa encabezou a primeira clasificación de empresas intelixentes. Destacou “a aposta de Marine Instruments pola innovación e pola captación de talento, aspecto no que competimos con todo o planeta”.

Ardán denomina “Empresas intelixentes” ás compañías que mellor combinan a súa capacidade de negocio coa de xerar no futuro un crecemento económico sostible e inclusivo.

O estudo susténtase en datos obxectivos, non en opinións. A selección inicial de empresas candidatas a participar na clasificación está conformada polas 1.200 empresas galegas que presentan un maior valor engadido bruto por empregado sostido nos último 5 exercicios. Sobre conxunto de empresas, sobresalientes no operacional, analízanse sete variables: rendibilidade financeira, investimento en I+D+i, índice de internacionalización, equilibrio de xénero, salarios medios, estabilidade no emprego e produtividade do carbono.