Zona Franca aplica un recubrimento na súa fachada que consegue purificar o aire como o farían 2.100 árbores

A nova sede de Zona Franca é o primeiro edificio de Vigo cun nano recubrimento na súa fachada que consegue purificar o aire como o farían 2.100 árbores, converténdose nun pulmón verde na cidade.

O delegado do Estado, David Regades, presentou a innovación xunto coa directora de Galpi, a empresa responsable da aplicación do recubrimento, Belén Muñoz; e o responsable de innovación e desenvolvemento de produtos da compañía, Roque Varela.

Regades explicou que este nanofluido “é unha oportunidade para que as cidades transfórmense” e engadiu que a experiencia na sede do Consorcio “é unha mostra do éxito da colaboración público-privada, neste caso dunha empresa con universidades, que investigaron o produto, e Zona Franca”.

O nano recubrimento, aplicado á fachada do edificio de Areal, permite un proceso de fotocatálisis que equivale á acción de 2.100 árbores durante 5 anos. Así, converte os óxidos de nitróxeno, que proveñen do tráfico, e os óxidos de xofre, das industrias, e transfórmaos en substancias inocuas.

Aplicando este nano recubrimento nun metro cadrado conséguese o equivalente á acción de 3 árbores, ou o que é o mesmo, con 3 metros cadrados co nanofluido mitigaríase o que un coche emite durante un ano, axudando na purificación do aire. Neste caso, PurifAir, aplicouse na zona frontal e Sur da fachada, nuns 700 metros cadrados. A luz é fundamental para que actúen as nanopartículas e Galpi xa traballa para conseguir a fotocatálisis en interiores.

A empresa viguesa Galpi (Galicia de Pinturas, coa súa nave principal en Ricardo Mella) leva 5 anos investigando en colaboración con diversas universidades, e empresas privadas de diferentes sectores, o mundo das pinturas intelixentes, que son pinturas cunha funcionalidade ata o de agora inimaxinable para este tipo de produtos.

O tecido empresarial galego empeza a aplicar a fotocatálisis para os seus plans estratéxicos ligados á responsabilidade social corporativa, nun beneficio comunitario da sustentabilidade do medio e a calidade do aire que se respira.