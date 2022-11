Vigo convértese en escaparate mundial das últimas tendencias en automatización e robótica

Cinco días de intensa actividade nas escolas de enxeñaría

Con emisión en directo a través da canle1 de UVigoTV, a 8ª edición das JAI achega múltiples novidades no seu programa, incluídas catro mesas redondas, dúas moderadas por ISA Spain e as outras dúas por AER Automation, centradas en ciberseguridade, mantemento preditivo, robótica móbil e visión e intelixencia artificial; unha grande exposición de robótica, co dobre de participantes que na derradeira edición, e a presenza de Spot Enterprise de Boston Dynamics, o cuadrúpedo co brazo máis avanzado do momento. Así mesmo, varias firmas patrocinadoras e participantes amosarán ao longo de toda esta semana os seus robots máis avanzados, nos eidos colaborativo, sensitivo e móbiles autónomos, principalmente. Ademais este ano cobran especial protagonismo neste showroom as asociacións de estudantes como UVigo SpaceLab ou UVigo Motorsport.

Ao longo destes cinco días superaranse as 40 horas de conferencias e mesas redondas, impartidas por 70 profesionais do sector, que abordarán nos seus relatorios cuestións como infraestruturas críticas, monitorización e control, activos IT/OT, ciberseguridade industrial e zero trust, xemelgo dixital, intelixencia artificial, analítica de datos, industria de proceso, etc.

A primeira das mesas redondas terá lugar hoxe luns pola tarde e centrarase no tema da ciberseguridade, para o que se contará coa participación de Josep Albors, responsable de Investigación de ESET; Antonio Fernandez, responsable de ciberseguridade de CISO, FINSA; Belén Pérez, do Grupo Nueva Pescanova, e Agustín Valencia, de Fortinet. Encargarase de moderar David Marco de Accenture.