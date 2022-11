ViaGalicia abre a súa sétima edición para seleccionar 15 proxectos innovadores

Da primeira aceleradora galega xa saíron 78 empresas, que crearon uns 550 empregos

A aceleradora ViaGalicia, espazo de referencia do emprendemento en Galicia, acaba de abrir a súa sétima edición para a recepción de proxectos. O prazo está aberto ata o 31 de xaneiro de 2023 e seleccionaranse un total de 15 proxectos, que pasarán á fase de aceleración. A aceleradora recupera a presencialidad, despois dunha sexta edición que se desenvolveu na pandemia.

O delegado da Zona Franca, David Regades, destacou que “ViaGalicia, que naceu da man do Consorcio como ViaVigo, cumpre dez anos de éxito na súa actividade, cun total de 78 proxectos innovadores de emprendemento apoiados, que crearon uns 550 empregos”.

O delegado destacou algúns deses proxectos que hoxe son empresas xa consolidadas e recoñecidas como é o caso de Alén Space, que lanzou xa 7 nanosatélites ao espazo cun 100% de éxito; Help Flash, que facturou en 2021 un total de 9,5 millóns de euros coa súa luz que substituirá ao triángulo en accidentes; Alice Biometrics, que xa comercializa en Europa para converterse en líder do mercado de verificación de identidade; Beta Implants, que lidera o mercado ibérico de implantes de mascotas; Opositatest; primeira en España na preparación en liña de oposicións; ou Councilbox, que se consolidou como o referente en España para a celebración de reunións remotas con seguridade xurídica.

O principal obxectivo do programa, ao que se incorporou nas últimas edicións a Xunta de Galicia, é a aceleración de proxectos innovadores e invertibles, aos que se acompaña na súa validación, posta en marcha, financiamento e maduración. En definitiva, crear as condicións idóneas para o desenvolvemento e consolidación dun ecosistema de emprendemento en Galicia que contribúa á xeración de riqueza na contorna, a diversificación do tecido empresarial, a modernización e dixitalización dos sectores máis tradicionais, a transferencia de coñecemento ou a atracción e retención do talento.

O Programa de Alto Rendemento ten unha duración estimada de 18 meses, desde o lanzamento da convocatoria. Combínase, baixo a supervisión dun equipo de expertos en emprendemento, unha serie de elementos, como son a formación, tutorización, mentoring, un espazo de traballo en coworking e a achega de financiamento para iniciar o proxecto.

Cada edición consta de 6 fases: Convocatoria, Startup Day, Academia, Demo Day, Aceleración e Investors Day. Ao longo do programa, avalíanse os progresos dos equipos participantes coa finalidade de que os mellores proxectos sexan presentados a investidores e socios industriais.

O carácter transversal e xeneralista de ViaGalicia dá cabida a propostas de todos os sectores produtivos, algunhas vinculadas ao ámbito rural e algunhas dos sectores máis tradicionais da economía.