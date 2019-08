Valença do Minho aposta polo turismo verde

A Ecovia das Veigas do Rio Minho e os Passadiços do Mosteiro de Sanfins son os novos produtos turísticos que Valença está a ultimar. Unha aposta polo turismo verde que pretende mostrar alguns dos recunchos naturais e patrimoniais máis máxicos deste municipio portugués.

Ecovia das Veigas do Rio Minho

Este é un novo corredor verde cun percorrido de 5,6 quilómetros que pasa polas freguesías de Valença, Ganfei e Verdoejo.

As Veigas do Rio Minho complementan o percorrido da Ecopista do Rio Minho e buscan aproximar esta vía emblemática ao río. O percorrido comeza no peirao en Valença e segue paralelo ao río ata Verdoejo, con conexión á Ecopista existente.

Dende a Cámara Municipal explican que: “Este percurso criou miradouros privilegiados para Tui, com passagem no banco de areia de Arinhos, ilhotas, parque de merendas, cais e Pesqueira dos Frades em Ganfei, parque de merendas, ilhas de Ranhão e do Conguedo e lagoa do rio Novo em Verdoejo, até à atual Ecopista.”

Passadiços e Casa na Árvore no Mosteiro de Sanfins

Trátase dun circuito interpretativo, con pasarelas, casa da árbore, pergolas de lectura, binóculos panorámicos, observatorio de aves, parque infantil e de merendas e puntos de descanso, todo iso na Quinta do Mosteiro de Sanfins.

O percorrido pasará tamén pola Igrexa Románica, as ruinas, a Capela da Senhora do Loreto, as fontes e o muíño. Todo un mundo natural e patrimonial encantado e singular que, en breve, estará operativo.

Potenciar o Turismo de Natureza

Con estes dous investimentos, tal e como sinala a Câmara Municipal de Valença, búscase “reforzar a aposta polo turismo de natureza proporcionando máis atractivos de entretemento, lecer e interpretación para quen visita o muncipio”.