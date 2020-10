Un total de 226 deportistas da provincia foron os protagonistas da Gala do Deporte da Deputación de Pontevedra

Carmela Silva anunciou o novo paso da Deputación que completa a equiparación económica nas axudas aos clubs femininos de elite da provincia para igualalas coas do deporte masculino

Un total de 226 deportistas da provincia foron esta tarde os e as protagonistas da Gala do Deporte da Deputación de Pontevedra que rendeu homenaxe “á súa excelencia e ao seu talento” no evento celebrado no Auditorio Mar de Vigo, organizado coas medidas de seguridade e co aforo establecido no protocolo Covid19.

A Gala, que contou coa presenza da presidenta provincial Carmela Silva e do alcalde de Vigo, Abel Caballero, foi conducida polo xornalista Terio Carrera e a deportista de esgrima adaptada Judith Rodríguez, e concitou a presenza de boa parte das e dos 226 deportistas integrados este ano na marca provincial de alto nivel da Deputación, DepoDan e DepoPromesa, así como das súas familias. No evento proxectouse o vídeo da gala do ano pasado, “Deporte da provincia contigo”, e o audiovisual das e dos deportistas realizado para Fitur. Amais, a gala tamén contou coas actuacións de Marta (voz) e Martín (guitarra) do grupo vigués Tinta, gañador do concurso musical Vigo en Vivo.

Na súa intervención, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, fixo un “emocionado recoñecemento” ás mulleres e homes do deporte da provincia, que tantos éxitos nos están a dar e que simbolizan de forma tan clara que o deporte, como dicimos na Deputación, é a revolución do século XXI”. A presidenta provincial felicitou expresamente ás 226 persoas que ostentan a marca DepoDan e DepoPromesa, “43 máis que o ano pasado”, e especialmente ás súas familias “porque todas e todos os que temos un deportista de elite na casa sabemos dos desvelos, dos sacrificios e das renuncias que iso supón”.

Carmela Silva tamén tivo especial referencia ás 91 mulleres que figuran na marca de excelencia da Deputación. “Sodes xa o 39% do deporte de alto nivel da provincia e o 43% das novas promesas e estou convencida que o ano que ven aínda seremos máis”. Neste sentido, a presidenta anunciou que a Deputación de Pontevedra vai completar a total equiparación económica entre o deporte feminino e masculino, corrixindo a única disfunción que había cos clubs de elite femininos de balonmán que, agora, recibirán as mesmas contías que os masculinos. “Non hai marcha atrás, dixo Carmela Silva. Desde que chegamos á Deputación temos claro que a igualdade é e seguirá sendo unha bandeira para esta institución e o deporte non podía quedar fora dunha prioridade que é fundamental para nós”. De feito, a Deputación aplica o principio da igualdade en todos os programas deportivos de actividades, e establece a equiparación económica en competicións como a Copa Deputación, amais de impulsar unha Gala específica para o Deporte Feminino. En canto a liñas de axudas como as subvencións do ámbito deportivo, establécese un criterio de valoración co que se puntúa o número de licencias femininas e as actividades de participación de mulleres.