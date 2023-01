Un equipo de investigadores da USC e da UVigo constata que a extensión das ondas de calor aumenta un 4 % por década en España

Investigadores das universidades de Santiago de Compostela e de Vigo constataron que as ondas de calor na península ibérica e Baleares son cada vez máis intensas, especialmente no oeste peninsular e as zonas montañosas, e que os eventos extremos aumentan en magnitude. Como resultado, pode elevarse a demanda enerxética e o risco de incendios.

A extensión media das ondas de calor aumentou un 4 % por década desde 1950 en case toda España, en concreto na península ibérica e Illas Baleares, segundo un estudo realizado por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da Universidade de Vigo (UVigo).

Aumentan a intensidade das ondas de calor e a magnitude dos eventos extremos na península ibérica e Baleares

Alejandro Díaz-Pouso e Dominic Royé (USC) acaban de publicar, xunto con Nieves Lorenzo (UVigo), os resultados deste estudo que mostra como as tendencias no período 1950-2020 indican que as ondas de calor na península ibérica e Baleares “son cada vez máis intensas e os eventos extremos aumentan en magnitude”.

En concreto, as maiores intensidades obsérvanse no oeste peninsular e zonas montañosas, e as menores no litoral mediterráneo. Así mesmo, o aumento da duración das ondas de calor é máis pronunciado no este-sueste, informa nun comunicado a USC.

Estos resultados sugieren “una mayor exposición humana, un aumento de la demanda de energía e implicaciones para el riesgo de incendio”

A investigación publicada en Environmental Research pon de manifesto que a extensión media das ondas de calor para o período 1950-2020 incrementouse nun 4 % por década, mentres que o aumento na extensión máxima é aínda maior, un 4,1 % por cada dez anos.

Estes resultados suxiren “unha maior exposición humana, un aumento da demanda de enerxía e implicacións para o risco de incendio”, advirten os investigadores.

O equipo da USC e da UVigo decidiu realizar este estudo ante a inexistencia de análises climatolóxicas das ondas de calor para a península ibérica e Baleares que utilicen o índice EHF (Excess Heat Factor), desenvolto por científicos australianos, que incorpora directamente o aspecto de intensidade e o proceso de aclimatación do corpo humano.

Unha maior intensidade non implica maior duración

As áreas que mostran unha maior intensidade das ondas de calor non coinciden con áreas onde estes eventos teñen unha maior duración.

Tanto para o período 1950-2020, como para o caso concreto de 2018, as ondas de calor nas zonas montañosas e oeste peninsular caracterízanse por un EHF máis alto, pero dunha duración máis curta que as da zona sueste peninsular e, en xeral, no litoral mediterráneo.

“A razón principal deste patrón espacial radica no rápido transporte de masas de aire suaves desde o Océano Atlántico cara ao oeste da península ibérica”, aclaran os investigadores.