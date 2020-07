Tui presenta unha programación “segura” e comprometida coa cultura este verán

“Volvemos á rúa!” é o lema da programación cultural que este verán se vai desenvolver en Tui. O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e a concelleira de Cultura e Ensino, Sonsoles Vicente, foron esta mañá os responsables da presentación desta oferta cultural que se vai desenvolver dende o mércores 15 de xullo.

O alcalde, Enrique Cabaleiro, explicaba que “nin a COVID-19 puido coa programación cultural de Tui” e indicaba que a axenda cultural presentada hoxe reflicte “o compromiso coa cultura, que é fundamental, e o compromiso con todos aqueles axentes e actores culturais do noso concello que están pasando por un momento complicado e dende a administración temos o deber e a responsabilidade de prestarlles canto apoio necesiten, como fixemos xa con outros sectores”. Nese senso lembraba que a “cultura tamén é un elemento de dinamización sociocultural e económico”. Facía fincapé en que esta axenda cultural manifesta “o noso compromiso coa cultura, será un axente importante para a reactivación económica e será un incentivo para aqueles que nos visitan estes días”. Facía amais o rexedor un chamamento á responsabilidade individual e colectiva cumprindo as normas establecidas en cada evento, que suporán tamén un esforzo importante para a organización desta programación.

Precisamente a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, explicou as medidas con limitación de aforos, reserva previa de entrada,… que se porán en marcha para desenvolver esta programación con toda seguridade. Incidía Sonsoles Vicente en que “volvemos á rúa con sentidiño” engadindo que “pretendemos que a nosa cidadanía e as persoas dos arredores se acheguen a Tui, e sempre cumprindo coa normativa, poidamos disfrutar da nosa cultura na Praza de San Fernando, no Paseo da Corredoira, no Paseo Fluvial, na rúa Compostela e no aparcadoiro municipal”.

A Axenda Corredoira Cultural recolle a véntena de eventos previstos este verán xunto a un avance da programación de outono.

Semanalmente están programados espectáculos os mércores, xoves e venres, actuacións de rúa os sábados e domingos, e concertos os domingos 26 de xullo e 16 de agosto.

A Banda de Música Popular de Tui ofrecerá catro concertos este verán na praza de San Fernando cun capacidade limitada a 100 espectadores. Será os mércores 15 e 22 de xullo e o 12 e 19 de agosto. Amais no eido musical actuarán as charangas Cantos Somos e A Tu Ritmo o mércores 29 de xullo e o mércores 5 de agosto, respectivamente.

No Paseo da Corredoira os xoves haberá espectáculos de rúa con música e teatro con Píscore con “Concerto Singular” (16 de xullo), maxia con Dani García con “Don Gelati” (23 de xullo), teatro de monicreques con Fantoches Baj con “Os romeiros do caracol” (30 de xullo), novo circo con Sempre Arriba con “C´est pas possible” (6 de agosto), teatro con Ghazafelhos con “Acuario” (13 de agosto), e danza con Pistacatro con “Baila un vestido verde” (20 de agosto). A capacidade está limitada a 100 espectadores.

O cinema estará tamén presente nesta programación con dúas propostas. No Paseo Fluvial, con capacidade para 300 espectadores proxectarase “Súpez López” (17 de xullo), “E.T.” (31 de xullo), “Peter Rabbit” (7 de agosto) e “Mascotas” (21 de agosto). Coma novidade haberá autocine no aparcamento municipal na traseira da Área Panorámica con capacidade para 100 coches poderá visionarse “Grease” e “Jocker” os venres 24 de xullo e 14 de agosto, respectivamente. Será nunha pantalla de 150 m2 con sistema de son a través da sintonización da frecuencia FM que se indicará en cada proxección.

Para os domingo 26 de xullo e 16 de agosto están programados dous concertos a cargo de Leilía e Roi Casal con capacidade para 300 persoas e 150 de pé na rúa Compostela. Leilía celebra os seus 30 anos no mundo da música con “CantarElas” no que repasan os seus temas máis emblemáticos xunto a outros menos coñecidos. Mentres Roi Casal presentara “Son Galego, son Cubano”.

Do 1 ao 7 de agosto celebrarase o XIV Música no Claustro, Festival de Música, Patrimonio e Creación no claustro gótico da Catedral de Tui, cunha programación que se dará a coñecer proximamente.

A música estará moi presente os sábados e domingos ás 21 h, entre o 18 de xullo e o 20 de setembro, con pasarrúas a cargo de grupos de gaitas, folclóricos, pandereteiras… nunha aposta pola nosa cultura tradicional e os nosos grupos.

Reserva previa de entradas gratuítas en www.enterticket.es

Para acudir a cada un destes espectáculo do verán será preciso realizar reserva previa de entrada, de xeito gratuíto, cun máximo de tres por persoa, en www.enterticket.es dende ás 12 h do luns da semana do espectáculo, até o mesmo día ás 12h.

Os accesos a cada espectáculo abriranse 30 minutos antes do comezo salvo para o cinema que será 60 minutos antes, e para os concerto de Leilía e Roi Casal nos que o acceso será dende 90 minutos antes. Cómpre destacar que as entradas non validadas 10 minutos antes do inicio do espectáculo poderán reasignarse a outra persoa.

En caso de choiva ás 13 h do día do evento comunicarase o seu traslado ao Teatro Municipal ou a súa suspensión. No caso de celebrarse no Teatro Municipal será obrigatorio o uso da máscara durante todo o espectáculo.

Protocolo COVID19

Establécese amais un protocolo COVID-19 que se debe seguir en cada espectáculo. No mesmo recóllese a desinfección de mans con xel hidroalcohólico no acceso, e o uso obrigatorio de máscara, que só se poderá quitar unha vez sentado, salvo no Teatro Municipal onde se deberá permanecer coa máscara posta todo o espectáculo. O percorrido de entrada e saída estará debidamente sinalizado, e débese ocupar a cadeira asignada, non podendo cambiar o seu emprazamento nin a cadeira. Débese permanecer sentado até o remate do espectáculo.

Avance da programación de outono

A Axenda Corredoira Cultural presentada hoxe recolle tamén un avance a programación do outono.

Do 23 ao 27 de setembro poderemos gozar dunha edición especial de Play Doc, con propostas orixinais para todos os públicos, do 23 ao 27 de setembro. E en outubro o IKFEM celebrará a súa oitava edición para reactivar a cultura transfronteiriza.

Amais en outubro e novembro no Teatro Municipal está programados oito espectáculos. Parte dos mesmos foron reprogramados xa que estaban previstos para a primavera e tiveron que ser adiados debido ao confinamento. Así Samuel Diz presentará o 16 de outubro o seu novo traballo “Memoria da melancolía”. Redrum representará o 23 de outubro “Idiota” e o 24 de outubro Galeatro Producións Escénicas “Carabela”. Xampatito Pato porá en escena o 30 de outubro “Só”, o 6 de novembro Teatro do Atlántico “Dúas donas que bailan” e o 7 de novembro Perez&Fernández “Aguratrat. Por último Teatro Avento Produccións achegará “Ummm! Unha comedia para chupar os dedos” e La Macana “Pink unicorns” o 20 e 21 de novembro, respectivamente.