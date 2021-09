Terras Gauda reivindica o cartelismo como unha forma de comunicación universal na 15ª Bienal Internacional Concurso Francisco Mantecón

Terras Gauda convoca a 15ª edición do seu Bienal Internacional de Cartelismo · Concurso Francisco Mantecón 2021-2022 reivindicando esta disciplina artística como unha forma de comunicación universal. Máis de 170.000 artistas gráficos, estudos de deseño, asociacións e universidades de 192 países de todo o mundo están convidados a participar no certame, afianzado como unha das grandes citas bianuais entre a vangarda artística internacional.

Durante a presentación, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda e o presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca , ratificaron o acordo alcanzado en 2019 para a creación dun concurso restrinxido, ao que unicamente concorren os 40 finalistas e premiados da Bienal, co obxectivo de deseñar a imaxe promocional das Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia.

O deseñador Javier Mariscal e Marcelo Ghio no xurado

O deseñador Javier Mariscal repite como membro do xurado, a petición propia, #ante a traxectoria seguida pola Bienal, a de maior prestixio promovida por unha entidade privada a nivel internacional. Os outros profesionais son Marcelo Ghio, director de Experimenta Libros e Experimenta Magazine; e Eva Unt e Margus Tammik, do estudo estoniano UntTammik, gañadores da última edición. Toman a substitución de Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió, Emilio Gil, Roberto Turégano, Cruz Novillo, Pepe Gimeno e Javier Jaén.

O presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, sinalou durante a presentación que a “Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda une pobos a través da arte, e fomenta o coñecemento e recoñecemento da nosa querida terra ata no recuncho máis recóndito do planeta”. Como exemplo, resaltou que, desde que en 2002 celebrouse a primeira edición, recibíronse máis de 18.000 carteis de deseñadores de 100 países dos cinco continentes. “Chegamos a miles de persoas en todo o mundo, espertando o interese da comunidade creativa internacional por Galicia e a súa riqueza cultural, gastronómica e histórica”.

Esta diversidade xeográfica queda manifesta na procedencia dos premiados: Xapón, Estados Unidos, Alemaña, Bélxica, Portugal, Polonia, Estonia, Israel, Italia, Países Baixos, Rusia, Sudáfrica, Lituania, Serbia, Finlandia e España.

Na notoriedade lograda pola Bienal foi clave o respaldo de renombradas asociacións como AIGA (EEUU), Artnagrada (Rusia), Chartered Society of Designers (Reino Unido) ou a Association for Design and Advertising de (Suecia); universidades como a Bauhaus Universitat Weimar, Academy of Art da Universidade de San Francisco (USA), Osaka (Xapón) e a de @Shangai (China), entre outras. Tamén é destacada a difusión mediática nacional e internacional. Só na última edición, máis de 600 publicacións de países como Rusia, China, Xapón, India, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Noruega, Finlandia e Italia.

Concurso restrinxido con Turismo de Galicia

O presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, e o vicepresidente 1º da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ratificaron o acordo alcanzado en 2019 para a creación dun concurso restrinxido, ao que unicamente concorren os 40 finalistas e premiados da Bienal, co obxectivo de deseñar a imaxe de promoción das Xornadas de Portas Abertas dás Roteiros dous Viños de Galicia.

Grazas a esta alianza, Turismo de Galicia ten a oportunidade de acceder a unha selección de profesionais internacionais de primeiro nivel. En 2019, presentáronse 61 carteis de deseñadores de 17 países; todos finalistas e premiados da Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda.