Terras Gauda patrocina os Premios Nacionais de Vela por 13º ano consecutivo

Os galardóns máis prestixiosos do panorama náutico español serán entregados no Monte Real Club de Yates de Baiona o sábado 5 de setembro

Terras Gauda mantén a súa vinculación ao deporte náutico por excelencia a nivel nacional, a vela. Por décimo terceira edición consecutiva, a adega patrocina os galardóns de maior prestixio para os profesionais desta modalidade deportiva: os Premios Nacionais de Vela, creados hai 28 anos para recoñecer o traballo de institucións e deportistas en favor deste deporte.

O presidente do grupo adegueiro, José Mª Fonseca Moretón, asistiu no Monte Real Club de Yates de Baiona á presentación, na que participaron José Luis Álvarez, presidente do Monte Real Club de Yates; Ignacio Cuartero, Comandante director da Escola Naval Militar de Marín; Walter Álvarez, director territorial de ABANCA, Carlos Gómez, alcalde de Baiona; Gorka Gómez, Deputado de Deportes a Deputación de Pontevedra e Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro do Monte Real.

O vindeiro sábado, 5 de setembro, a partir das 20.00 horas, celebrarase a gala de entrega, durante o desenvolvemento do 35º Trofeo Príncipe de Asturias.

Co seu apoio a estes premios, a adega achega o seu gran de area para destacar o labor de profesionais e organismos deportivos que puxeron en alza a vela ao longo dos anos. Unha modalidade deportiva cuns valores que, desde Terras Gauda, compártense: a importancia do traballo en equipo, a capacidade de esforzo e de superación.

No palmarés de premiados desta edición, Jordi Xammar e Nico Rodríguez, Equipo Olímpico 2019; Pablo Santurde, Patrón do ano, TANIT IV MEDILEVEL, mellor embarcación; Conrad Konitzer e Fernando Rodríguez, equipo xuvenil; Abril Verde, monotipo do ano; e Nico Martínez, Premio Mariano Augado de Comunicación.