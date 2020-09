Terras Gauda impulsa un proxecto de I+D+i en alianza cunha adega biodinámica de Arxentina para mellorar a biodiversidade dos chans

A sustentabilidade ambiental guía este novo proxecto de cooperación internacional co valor experimental que supón dispoñer dos resultados de aplicar técnicas de intensificación ecolóxica entre unha adega do Hemisferio Norte e outra do Hemisferio Sur con climas, chans e variedades moi diferentes

O I+D+i forma parte do ADN de Terras Gauda. É a súa definida aposta de valor pola diferenciación e a sustentabilidade ambiental. Unha filosofía que lle leva a emprender un proxecto centrado en restaurar a biodiversidade dos chans: BETTERSOIL. O obxectivo: “Mellorar a saúde integral do viñedo grazas á reactivación da biodiversidade microbiana probablemente reducida”, en palabras de Emilio Rodríguez Canas, o director enolóxico. A gran novidade é que o pon en marcha en colaboración con Leira Von Wigstein ( Alpamanta), unha adega arxentina que practica a vitivinicultura biodinámica e está situada en Mendoza, aos pés da cordilleira de Ándelos.

Hemisferio Norte fronte a Hemisferio Sur. Dúas zonas xeográficas con características edafolóxicas e climáticas completamente distintas. De aí o maior valor científico cando se comparen os resultados, máis amplos e reveladores.

Terras Gauda traballa xa en verificar como e en que magnitude implementar manejos de intensificación ecolóxica mellora o funcionamento do sistema adoito-planta dun importante agro ecosistema como é o viñedo. Farao observando os efectos directos nas comunidades microbianas do chan e a rizosfera (a parte de chan en contacto coas raíces vivas e que está baixo a influencia destas)/destas) e, indirectamente, na saúde e produtividade da vide, así como na calidade das uvas e do viño elaborado coas mesmas.

“A restauración da microbiota levaranos a un mellor equilibrio dos elementos esenciais para o chan e para as plantas. Isto desencadeará unha resposta específica na vide, a resistencia inducida, que estimula a capacidade do sistema inmunitario vexetal para facer fronte de forma natural aos microorganismos prexudiciais para a vide” explica o director enolóxico.

INTENSIFICACIÓN ECOLÓXICA. Son técnicas que abarcan accións conxuntas levadas a cabo no viñedo e consideradas de forma holística: osixenación precisa do chan mesmo na liña de cepas, uso de diversas cubertas vexetais, eliminación manual de brotes superfluos, abonado exclusivo con vermicompost e redución ao máximo da aplicación de fitosanitarios, entre outras.

A adega analizará os cambios producidos pola aplicación destas técnicas no chan, a vide e o viño final realizando unha vinificación comparativa coa uva procedente dunha parcela testemuña. “Cremos que os cambios na microbiota do chan veranse reflectidos nos microorganismos que nos atoparemos na parte aérea, fundamentalmente nas poboacións de fermentos e bacterias que tanto inflúen na vinificación”, prosegue Emilio Rodríguez Canas.

Por último, o maior valor científico virá dado pola comparativa entre as conclusións obtidas por Terras Gauda e pola adega de Arxentina. Partimos de dúas latitudes contrarias: Hemisferio Norte – Hemisferio Sur, con viñedos a diferentes altitudes 50-170 metros no caso de Terras Gauda, ao redor de 950 no de Alpamanta; chans de lousa que achegan notas minerais fronte a tres tipos de texturas: areas, arxilas e limos; variedade branca, Albariño, en contraposición de tinta, Malbec, condicións climáticas tamén diferenciadas, así como as formas de cultivo. Unha información de sumo interese para corroborar a eficacia de introducir a intensificación ecolóxica no viñedo para mellorar a biodiversidade dos chans.

INICIATIVA EUROPEA INTERGOBERNAMENTAL

O proxecto desenvólvese no marco de EUREKA, unha iniciativa europea intergobernamental de impulso á I+D+i cooperativa, que ten como obxectivo fomentar a competitividade das empresas europeas mediante o fomento da realización de proxectos colaborativos, tecnolóxicos e innovadores. Terras Gauda lidera o proxecto, que conta co apoio do CDTI (Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial) cunha axuda cofinanciada de fondos FEDER da Unión Europea. O orzamento total supera os 700.000 €. Cunha duración prevista ata decembro de 2022, no proxecto colaboran, ademais, a Universidade de Vigo e o INTA (Instituto Nacional de Tecnoloxía Agropecuaria) de Mendoza (Arxentina).

VENDIMA

O vindeiro luns 7 de setembro comeza a vendima en Terras Gauda coa previsión de que a colleita será excelente. A uva está nun momento óptimo de maduración e de calidade, debido ás boas condicións meteorolóxicas das últimas semanas, o que tamén incide na produción, máis elevada que en 2019. A adega prevé superar os 1,7 millóns de quilogramos na recolección para elaborar máis de 1,5 millóns de botellas dos viños Terras Gauda, Abadía de San Campio, Terras Gauda Etiqueta Negra e A Mar.

Dende a adega informan que a vendima desenvolverase baixo estritas medidas para velar pola seguridade dos traballadores, que realizarán o seu labor en grupos pequenos e identificados co obxectivo de garantir o seu benestar.