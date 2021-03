Terras Gauda culmina o seu proceso de diversificación xeográfica converténdose na primeira adega de orixe galega que dá o salto á DOCa Rioxa coa Compañía de Viños Heraclio Alfaro

O Grupo Terras Gauda comercializa 2,5 millóns de botellas en 60 mercados afianzado en Rías Baixas, A Rioxa, Bierzo e a Ribeira do Douro

O grupo adegueiro familiar Terras Gauda afronta os desafíos actuais consolidado en catro das zonas vitivinícolas de referencia en España e con maior renome internacional: Rías Baixas, A Ribeira do Douro (Quinta Sardonia), Bierzo ( Pittacum) e A Rioxa ( Heraclio Alfaro). Comercializa preto de dous millóns e medio de botellas e está presente en 60 mercados internacionais.

O nivel de exportacións global alcanza o 26%, con Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e China como referentes no exterior. Con Estados Unidos como un dos mercados máis significativos, o acordo selado con Trinchero Family Estates, a 2ª adega familiar máis grande do mundo e un dos distribuidores de referencia, supuxo unha lombeirada importante para o posicionamento dos seus viños nas cadeas de distribución, tendas especializadas e restauración no país norteamericano.

Máis de tres décadas de traxectoria con José María Fonseca Moretón, socio fundador de Terras Gauda, como presidente, cunha filosofía que permanece inalterable: crear viños de marcada singularidade, ligados ao terruño e nos que se identifica a orixe. Foi o eixo sobre o que virou o seu proceso de diversificación xeográfica, cunha estratexia baseada na diferenciación, a sustentabilidade e a internacionalización. Nesta nova era, a saga familiar continúa con Antón Fonseca Fernández, como vicepresidente, e Carmen Fonseca Fernández, conselleira.

TERRAS GAUDA (D.O. Rías Baixas)

1990 é unha data clave para a adega matriz. Un ano despois da súa fundación no Rosal en 1989, comercializa a primeira anada de Terras Gauda, mestura das variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco e Loureiro, que cultiva nas máis de 160 hectáreas de viñedo propio, unha das súas fortalezas nunha zona na que abunda o minifundismo.

Pioneira no sector vitivinícola investindo en I+D+i para obter unha maior diferenciación e preservar o seu legado, conta con tres patentes, un secreto industrial e a recuperación dunha variedade con grandes calidades vitivinícolas que practicamente desaparecera: o Caíño Blanco. Na actualidade, o 85% de toda o D.Ou. cultívase no seu viñedo. Un exemplo do seu compromiso coa sustentabilidade ambiental e a conservación da contorna para evitar que esta variedade, de extraordinaria calidade, perdésese. De Terras Gauda é o primeiro viño do mercado elaborado con Caíño Blanco: La Mar, moi apegado á súa terruño, algo dificilmente trasladable a outra rexión do mundo.

O primeiro proxecto que emprendeu a adega foi o de selección clonal de uva Albariño en 2002. Os resultados permitiron coñecer en profundidade esta variedade e estableceron o camiño para seguir cooperando co CISC, co que tamén patentou un fermento ecotípica exclusiva, extraída do propio viñedo, que reforzou o carácter varietal e os aromas froiteiros. A 2ª patente, relativa a un novo proceso de crianza sobre leas de Albariño e a xeración de manoproteínas, cumpriu o obxectivo de poñer en valor a súa tipicidade e percepción en boca cun carácter sensorial distintivo. En 2012 licenciou a 3ª patente desenvolvendo un proxecto internacional en cooperación co CSIC que consistiu en illar un microorganismo propio do Caíño Blanco, que foi certificado xeneticamente mediante test de ADN.

Desde hai uns anos, o enfoque virou cara a un amento da sustentabilidade ambiental do viñedo que, na actualidade, é o eixo de dous novos proxectos: achar alternativas sostibles aos fitosanitarios, no marco dun consorcio de empresas e grupos científicos de Europa; e demostrar os beneficios que ten para o correcto desenvolvemento da vide recobrar o equilibrio de elementos esenciais para o chan a través de técnicas de intensificación ecolóxica. Neste último traballo colabora coa adega de Arxentina que practica a vitivinicultura biodinámica Leira Von Wigstein ( Alpamanta), situada en Mendoza, aos pés da cordilleira de Ándelos. A viticultura de precisión e un proxecto de economía circular de valorización do bagazo, que retorna á viña como un biofertilizante e bioplaguicida de alta calidade, son outros dous traballos de investigación que desenvolveu recentemente.

COMPAÑÍA DE VIÑOS HERACLIO ALFARO (D.O.Ca Rioxa)

O Grupo percorreu un camiño que, ata o de agora, trazábase á inversa. Desde Rías Baixas deu o salto á Rioxa Oriental en 2018 sendo a primeira adega de orixe galega en embarcarse nun proxecto rioxano. En Alfaro levántase a Compañía de Viños Heraclio Alfaro nunha leira con 110 hectáreas.

Na actualidade comercializa a 3ª anada (2017) dunha crianza estreitamente vinculado ao seu territorio e á cultura vitivinícola da rexión. Despois da súa implantación no territorio nacional, potenciouse a internacionalización e está presente en 21 países.

QUINTA SARDONIA (A Ribeira do Douro)

Na Ribeira do Douro áchase Quinta Sardonia, que forma parte do Grupo desde 2010. Practica a esixente vitivinicultura biodinámica nas 22 hectáreas de viñedo con quince terruños diferentes de orixe calcáreo, pezas craves na súa engrenaxe vitivinícola desta adega.

A biodinámica marca tamén o cultivo das sete variedades: Tinto fino, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit verdot, Malbec, Merlot e Cabernet franc. Harmonía e equilibrio coa contorna son a prioridade para a adega máis internacional do Grupo, cun nivel de exportacións que supera o 70% da produción de QS, QS2 e Sardón. Dinamarca, Estados Unidos e China concentran a parte máis importante das vendas no exterior.

ADEGAS PITTACUM (Bierzo)

O inicio do proceso de expansión xeográfica do Grupo empezara no Bierzo en 2003 con Adegas Pittacum, situada en Arganza. Os seus acenos de identidade son a autenticidade e o marcado carácter que lle imprime a variedade Mencía, que se cultiva en 220 parcelas repartidas en corenta hectáreas de viñedos vellos, no cinto montañoso berciano.

En torno ao 40% das vendas de Pittacum Barrica, Petit Pittacum, Pittacum Aurea e A Prohibición, con Garnacha Tintorera procedente de cepas centenarias, destínanse a exportacións, con China, Canadá, Reino Unido e Austria no pódium da súa internacionalización.

A visión a longo prazo, o respecto á orixe e aos diferentes terruños, a través da sustentabilidade ambiental, preservar a autenticidade de cada unha das adegas, a diferenciación e potenciar a internacionalización son as apostas de presente e de futuro deste grupo adegueiro familiar que camiña cara á transición.