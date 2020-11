Terceiro asalto da liga de Outono para a frota galega de J80

Os 17 barcos que desde o pasado mes de outubro dispútanse a liguiña de monotipos volven ao auga este sábado para competir na terceira xornada

A frota de J80 de Galicia disputarase este sábado en Baiona o terceiro asalto da liga de Outono que veñen celebrando desde o pasado mes de outubro baixo a organización do Monte Real Club de Yates.

Os 17 barcos participantes volverán á auga con ganas despois de que na anterior xornada só puidesen disputarse unha das tres regatas previstas por mor das malas condicións meteorolóxicas. Nesta ocasión, a previsión indica que o vento soprará por encima dos 15 nós, alcanzando picos próximos aos 25, polo que, en principio, non debería haber problemas para completar o programa. As regatas darán comezo, como vén sendo habitual, ás tres da tarde, e incluirán un percorrido dobre entre boias. Se finalmente dispútanse as tres regatas previstas, entrará en xogo un descarte, e unha vez que cada barco elimine do contador o seu peor resultado parcial, podería haber sorpresas na clasificación.

Ata o de agora, o liderado pertence, de forma clara e contundente, ao Okofen de Javier de la Gándara, que logrou catro primeiros postos nas catro probas disputadas. En segunda posición, a 7 puntos do Okofen, sitúase o Alboroto de Juan Carlos Ameneiro; e con apenas un punto de distancia entre si, van en terceiro e cuarto posto o Cansino de Fernando Yáñez e o Spaco de Santiago Estévez.